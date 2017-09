I Wear* Experiment alustab tuuri Aasias

Electro pop-trio on Aasias oodatud esineja ning viimati jõuti Aasias käia veel eelmise aasta lõpus, tuur lõppes jaanuaris. Juba siis lepiti kokku, et tagasi minnakse sel sügisel.

"Ma arvan, et kõik võivad sinna minna. Isegi viisat ei ole Koreasse vaja, aga Korea publik on võtnud meid uskumatult hästi vastu. Kui me Seoulis läksime lavale, olid korealased valmistanud suur eeestikeelse plakati, kuhu oli peale kirjutatud "tere tulemast". see oli südantsoojendav kogemus," meenutas bändiliige Hando Jaksi eelmist tuuri Aasias.

Viimati tutvustas I Wear* Experiment Aasias oma debüütplaati "Patience", mis avaldati möödunud aasta septembris.

Tuuril jõuab bänd Lõuna-Korea kõrval veel Jaapanisse, Hiinasse ja Malaisiasse ning lava jagatakse artistidega kogu maailmast. Teiste hulgas astub Eesti bänd üles Adoyga, Gregory Uhlmanniga ja Auburniga.