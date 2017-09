Uus hooaeg | Dmitri Pastuhhovile ei meeldi Moskva ega ka Moskva saiakesed

"Kui nüüd lõpuni aus olla, siis erinevalt kõikidest nendest teistest, keda ma siin tunnen nagu oma sugulasi, siis ega ma temast midagi nagu eriti ei tea," tunnistas Mihkel Kärmas sügishooaja avapäeval, et ei tea ka ise veel päris täpselt, mis mees see Dmitri Pastuhhov ikkagi on. "Selline uus ja võõras nägu on. Nii et üllatus meie jaoks ka tõenäoliselt."

Et välja selgitada, kellega ikkagi täpsemalt tegu, viisime Dmitri kohvikusse, kus selgus, et Moskva saiakesi ta näiteks ei armasta, vaid eelistab singijuustu-croissante.

Moskvas õppinud Pastuhhov selgitas, et see suurlinn temasse sügavat muljet ei jätnud. "Mulle ei meeldi see rütm ja ma ei tunne ennast seal hästi. Tallinnas mulle meeldib lihtsalt rohkem."

Näitlejaks õppinud mees tunnistas, et vahel kuluvad näitetöö oskused ka ajakirjaniku ameti juures ära.

Dmitri rõhutas, et tema jaoks ei ole olemas ainult Eesti või Vene teemasid, mida "Pealtnägija" vaatajate ette tuua. "Me kõik elame ühes riigis. Need teemad, mis juhtuvad kuskil Narvas või Kohtla-Järvel või Jõhvis - see on ka Eesti. Minu jaoks see vahe, kas on venekeelne või eestikeelne teema, seda minu jaoks ei eksisteeri üldse.

"Pealtnägija" alustab ETV-s uue hooajaga 6. septembril, ETV+ "Insight" algab 7. septembril.