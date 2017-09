Raadio 2 saja aasta hiti listi saatel sündis uus ilmakodanik

Täna selgub Raadio 2 suurhääletuse tulemusel saja aasta hitt. Konkursile elab kaasa ka värske ema Ann Nigul, kelle laps just selle listi saatel sündis.

"See juhtus täiesti kogemata. See oli õhtupoole, päeval oli ETV taustamuusikaks, aga õhtupoole ETV-st ei tulnud enam midagi, mees pani Raadio 2 mängima. See oli reede õhtu ja reede õhtul tuleb Raadio 2-st väga agressiivne muusika ja ma läksin väga närvi selle peale," meenutas Nigul lapse sündimise päeva.

Naine võttis kätte telefoni ja nägi, et Raadio 2 kodulehel on Eesti muusika list. "Siis juhtus, et lõpuks sündis selle listi saatel ka mu laps," naeris Nigul.

Väike Marie-Edith sündis Ida-Tallinna keskhaiglas ning Niguli sõnul polnud arstidel muusika vastu midagi. "Ma väga ei mäleta neid laule, aga ämmaemand mingil ajal ütles oma residendile, kes oli välismaalane, et kuula, see on Eesti klassika, taustaks oli Raimond Valgre," kirjeldas Nigul

Ka nüüd, kaks kuud pärast lapse sündi mängib Nigul oma lapsele listi ette. "Ma mõtlen salaja, et äkki ta näitab, mis laulu aeg ta tuli välja, aga tegelikult ta vahepeal naerab ja vahepeal nutab nende laulude ajal," lausus Nigul.