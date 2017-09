Algas artistide taotlusvoor TMW juubelifestivali muusikaprogrammi

TMW oluliseks osaks on ka kahepäevane konverents muusika- ning loovtööstuse tipptegijate osalusel. Muusikatööstuse esindajaist on konverentsil aegade jooksul üles astunud teiste seas plaadimärgi Sire Records (Madonna, Ramones) asutaja Seymour Stein, artisti-managerid Peter Jenner (Pink Floyd), Marie Dimberg (Roxette) jt, punkbändi The Slits liige Viv Albertine, Londoni esimene "öötsaar" Amy Lamé, popkultuuriteoreetik Simon Reynolds jpt. Igal aastal osaleb konverentsil ka rahvusvahelise haardega muusika- ja kultuuriväljaannete, plaadifirmade ja agentuuride esindajaid ning festivalide talendikütte.

Eesti artiste kinnitati kavasse 133, juba rahvusvaheliselt tunnustatud nimedest tulevikutegijateni. TMW muusikatööstuse esindajatest delegaatide poolt valitud Telliskivi Loomelinnaku artisti-auhinna võitsid post-pop produtsent ja laulja Mart Avi, multiinstrumentalist Erki Pärnoja ning elektropopi artist NOËP. Telia ja TMW ühiselt korraldatud publikulemmiku valimisel sai enim hääli Eesti indierocki bänd The Boondocks. Kõik auhinnatud artistid esinevad eeloleval sügistalvel mitmeil rahvusvahelistel muusikafestivalidel, sealhulgas Moscow Music Weekil Venemaal, BuSH festivalil Ungaris ning Waves Vienna festivalil Austrias. Viimaste aastate jooksul TMW-l esinenud Eesti artistide riigipiire ületavatest saavutustest väärivad esile tõstmist ka TMW 2015 Wire artistipreemia võitja Maarja Nuudi ning pärimuskütte pundi Trad.Attack! esinemised olulistel maailmamuusika tähtsündmustel ning räppar Tommy Cashi edu nii rahvusvahelistel lavadel kui muusika- ja elustiilimeedias.

Algselt eeskätt Eesti muusika tutvustamiseks loodud TMW on üheksa tegutsemisaasta jooksul kujunenud oluliseks väljundiks ka üleilma muusikakogukondadele. Viimasele festivalile laekus rekordarv esinemissoove ligi 1500 artistilt 59 riigist. Programmi kinnitati 250 artisti 30 riigist, teiste seas šoti multi-instrumentalist C Duncan, industriaalmuusika teerajaja-grupi Einstürzende Neubauteni asutajaliige Alexander Hacke, klaveritehnika-eksperimentaator Hauschka Saksamaalt, elektroonikaprodutsent Draper Inglismaalt ja elektropopi täht Jennie Abrahamson Rootsist. Eksootilisematest ja kaugematest riikidest olid kavas esindatud Cabo Verde (Roheneemesaare), Jaapani, Austraalia ja Ameerika Ühendriikide muusikud.

