Tsirguliina kooli 12. klassi alustab vaid üks õpilane

Vaike-Liine Rehkalt on viimane gümnasist, kes tänasest Tsirguliina keskkoolis õppeaastat alustab. Kuigi kümnendasse klassi tuli koos Vaike-Liinega veel üks noormees, lahkus ta sealt paraku õpiraskuste tõttu. "Sõpradega juhtus nii, et pärast põhikooli lõppu läksid kõik mööda maailma rändama. Mõned läksid Tartusse, teised Valka. Mul oli üks klassivend, kes läks minuga kümnendasse klassi, aga tema pidi kahjuks õpiraskuste tõttu lahkuma. Niimoodi jäingi üksi," selgitas Vaike-Liine "Vikerhommikus".

Vaike-Liine ise on tubli nelja-viieline õpilane. "Minule sobib gümnaasium, olen rahul selle koormusega. Alati võiks paremini, aga olen rahul oma hinnetega," tõdes ta.

Seda, kas õpetajatel on kerge vaid üht õpilast juhendada, Vaike-Liine öelda ei oska. "Nad ei ole ka harjunud sellega väga, et on üks õpilane. Aga ma olen muidu hästi saanud õpetajatega läbi, ei ole probleeme olnud," kinnitas tüdruk.

Ta lisas, et üksiku õpilasena on miinuseks see, et puududa ei tohi, sest vastasel juhul oleks klassis null protsenti õpilastest. See, et gümnasiste on vaid üks, on Vaike-Liine arvates kurvastav. "Minu arust on maakool väga tore, on väga kurb näha, et õpilased lähevad siit minema, rohkem ei tule juurde ja gümnaasiumiosa lõppeb. Sellest on väga-väga kahju," tõdes tüdruk.

Ka kooli direktor Heikki Järlik lausus, et keskkooliõpilaste vähesus on nukraks tegev. "Kindlasti oleks tahtnud, et õpilasi oleks viimasel gümnaasiumiaastal rohkem, aga elu läks seda teed, et alustab üks ja peame sellega leppima," ütles Järlik.

Kuigi Vaike-Liine proovis tööd kohalikus raadios, tõdes ta, et meedia pole siiski tema kustumus. "Üritan Tartu ülikooli saada ja proovin ikka majandusega tegeleda," rääkis ta tulevikuplaanidest.

Tsirguliina kool, mis alustas kunagi kolmeklassilise külakoolina, nimetati 1956. aastal ümber Tsirguliina keskkooliks. Tuleval aastal jätkab kool põhikoolina.