Läti bänd Carnival Youth esineb Uue Maailma tänavafestivali järelpeol

Lavale astub ka Maarjamaa stiilseimaks indie-rocki kollektiiviks tituleeritud The Boondocks ning enne ja pärast bände loovad plaadimasinate taga meeleolu Liisa Liksor ja Liisa Lahtmets.

Viimati kevadel Tallinnat väisanud lõunanaabrite kollektiiv on hetkel üks edukaim noorema generatsiooni bänd mitte ainult kodumaal, vaid terves Baltikumis. Carnival Youth võitis mullu Euroopa tähtsaimal uue muusika festivalil Eurosonic Noorderslag The European Border Breakers auhinna, tuuritas aasta esimeses pooles Euroopas ning on üles astunud mitmetel nimekatel festivalidel siin- ja sealpool lahte. "Meid on Eestis alati soojalt vastu võetud ja see teeb meele rõõmsaks. Samamoodi nagu fännid esiridades, kes sõnu kaasa laulda oskavad. See on lahe," sõnasid nad.

Ka The Boondocksil, kes samal õhtul lavale astub, on taskus silmapaistvad tiitlid. Pärnust pärit kollektiivi on tunnustatud mitmetel konkurssidel ja showcase festivalidel. Mullu ilmunud teine kauamängiv "Thriller" tõi neile Raadio 2 Aastahitil aasta uue tulija tiitli ja viis nad tänavusele Tallinn Music Weekile, kust naasti ühes publiku lemmiku auhinnaga.