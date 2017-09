Selgusid R2 saja aasta hitid, tabelit troonib "Karikakar"

Raadio 2 eetris oli reedel maratonsaade, kus Erik Morna, Koit Raudsepp ja Maarja Merivoo-Parro kuulutusid välja Eesti rahva sada lemmiklugu. Õhtu lõpuks selgus, et kuulajate arvates on parim kodumaine pala Marju Läniku ja Mahavoki "Karikakar".

1. Marju Länik ja Mahavok - Karikakar (Mikk Targo, Jüri Kõrgema, Marju Länik)

2. Tõnis Mägi - Koit (Tõnis Mägi)

3. Ruja - Eesti muld ja eesti süda (Rein Rannap, Lydia Koidula)

4. Claire's Birthday - Venus (Vaiko Eplik)

5. Curly Strings - Kauges külas (Eeva Talsi, Kristiina Ehin)

6. Jaak Joala - Unustuse jõel (Arne Oit, Heldur Karmo)

7. Genialistid ja Lea Teemets - "Leekiv armastus" (Ivar Põllu)

8. Chalice - "Minu inimesed" (Jarek Kasar/ arr. Tõnu Kõrvits)

9. Fix - "Tsirkus" (Vello Toomemets, Juhan Sütt)

10. Ott Lepland - "Kuula" (Ott Lepland, Aapo Ilves)

11. Ultima Thule - "Aed" (Riho Sibul, Vladislav Koržets)

12. Ivo Linna & In Spe & Kiigelaulukuuik - "Eestlane olen ja eestlaseks jään" (Alo Mattiisen, Jüri Leesment)

13. Jaak Joala - "Suveöö" (Arne Oit, Heldur Karmo)

14. Ultima Thule - "Lennelda priiks" (Riho Sibul, Vjatšeslav Kobrin, Ott Arder)

15. Sven Grünberg - "Ball" (Sven Grünberg)



16. Ruja - "Suudlus läbi jäätunud klaasi" (Rein Rannap, Ott Arder)

17. Onu Bella - "Ma võtsin viina" (Barbara Acklin, Eugene Record, Igor Maasik)

18. Georg Ots - "Saaremaa valss" (Raimond Valgre, Debora Vaarandi)

19. Toomas Uibo - "Laul Põhjamaast" (Ülo Vinter, Enn Vetemaa)

20. Vennaskond - "Pille-Riin" (Allan Vainola, Tõnu Trubetsky)

21. Marju Kuut - "Raagus sõnad" (Rein Rannap, Peeter Ilus)

22. Seitsmes Meel - "Tule kui leebe tuul" (Henry Laks)

23. Vaiko Eplik ja Eliit - "Armastus päästab maailma" (Vaiko Eplik)

24. Kadri Jäätma ja Lauri Nebel - "Majakene mere ääres (Kui on meri hülgehall)" (Ülo Vinter, Enn Vetemaa)

25. Lu:k - "La:v" (Virko Veskoja, Indrek Tamm)

26. Virmalised - "Naer" (Toivo Kurmet, Peeter Peetsalu)

27. Chalice - "Siuh" koos Mäxiga (Tõnis Mägi, Jarek Kasar, Joel Sang)

28. Vennaskond - "Disko" (Allan Vainola, Mait Vaik)

29. Apelsin - "Igatsus" (Tõnu Aare)



30. Ultima Thule - "Liivimaa pastoraal" (Riho Sibul, Villu Kangur)

31. Toe Tag - "Deja vu" (Paul Oja, Henry Kõrvits)



32. Estonian Voices - "Kättemaks" (Eeva Talsi, Jaan Tätte)

33. Ruja - "Nii vaikseks kõik on jäänud" (Rein Rannap, Ernst Enno)



34. Ruja - "Rahu" (Rein Rannap, Urmas Alender)

35. Mahavok - "Mägede hääl" (Heini Vaikmaa, Madis Tross)

36. Gunnar Grapsi Grupp - "Valgus" (Gunnar Graps)

37. Uno Loop - "Mis värvi on armastus" (Arne Oit, Heldur Karmo)

38. Gunnar Grapsi Grupp - "Raudmees" (Gunnar Graps, Jaak Veski)

39. Terminaator - "Juulikuu lumi" (Jaagup Kreem)

40. Henn Rebane, Jaak Jürisson - "Veskimees" (Henn Rebane, Hando Runnel)

41. Georg Ots "Mõtisklus" (Gennadi Podelski, Heldur Karmo)

42. J.M.K.E. "Valge liblika suvi" (Villu Tamme)

43. Terminaator "Ingli puudutus" (Jaagup Kreem, Sulev Müürsepp)

44. Ewert and The Two Dragons "Good Man Down" (Erki Pärnoja)



45. Jüri Pootsmann "Aga siis" (Sten Sheripov)

46. Metro Luminal "Isa tuli koju" (Rainer Jancis, Mait Vaik)

47. Johansonid "Külm" (Mart Johanson)

48. Sulev Luik "Muinaslugu muusikas" (Raimond Valgre)

49. Peeter Tooma "Laul pistodast" (Uno Naissoo, Tõnu Naissoo, Paul-Eerik Rummo)

50. Ruja "Ei mullast" (Margus Kappel, Juhan Viiding)

51. Ines / Mr. Lawrence "Kus kulgeb kuu" / "Shine On" (Mihkel Raud)

52. HU? "Depressiivsed Eesti väikelinnad" (Bert Prikenfeld, Leslie Laasner)

53. Apelsin "Raamid" (Gunnar Kriik, Ott Arder)

54. Code One "On küll hilja" (Op. Zeo, Kaari Sillamaa)

55. Mart Avi "Vision" (Mart Avi)

56. Heli Lääts / Metsatöll "Oma laulu ei leia ma üles" (Valter Ojakäär, Leelo Tungal)

57. Sven Grünberg "Nimetu" (Sven Grünberg)

58. Anne Maasik "Rändaja õhtulaul" (Priit Pedajas, Ernst Enno)

59. Turist "Ära jahtu" (Hardi Volmer)

60. Mr. Lawrence "Rain" (Mihkel Raud)

61. Paradoks "Vaikus" (Mait Paldra, Valeri Evertson)

62. HU? "Linnasuwe laul" (Sten Sheripov, Liisi Ojamaa)

63. Peeter Tooma "Põgene, vaba laps" (Tõnu Naissoo, Uno Naissoo, Paul-Eerik Rummo)

64. Väino ja Toomas Uibo "Võõras mees" (Väino Uibo, Hando Runnel)

65. Liisi Koikson, Marko Matvere "Tuulevaiksel ööl" (Jaan Tätte)

66. Marten Kuningas "Tagurpidi vaal" (Marten Kuningas, Raul Ojamaa)

67. Virmalised "Suvehääl" (Toivo Kurmet)

68. Arvo Pärt "Ukuaru Valss" (Arvo Pärt)

69. Noor-Eesti "Ühes väikses Eesti linnas" (Rein Rannap, Juhan Viiding)

70. Els Himma "Üksinduse aeg" (Rein Rannap, Ott Arder)

71. Liisi Koikson "Sinu hääl" (Tõnis Mägi)

72. Orelipoiss "See alles jääb" (Jaan Pehk)

73. Eesti Raadio Meeskvartett "Rohelised niidud" (Terry Gilkyson, Frank Miller, Richard Dehr, Heldur Karmo)

74. Illart Orav ja Heidy Tamme "Vaid see on armastus" (Olav Ehala, Enn Vetemaa)

75. Apelsin "Aeg ei peatu" (Tõnu Aare, Ott Arder)

76. Ruja "Põhi, lõuna, ida, lääs" (Jaanus Nõgisto, Hando Runnel)

77. Rock Hotel "Kohtumistund" (Margus Kappel, Heigo Mirka)

78. Ühendkoorid "Ta lendab mesipuu poole" (Peep Sarapik, Juhan Liiv)

79. Smilers "Käime katuseid mööda" (Hendrik Sal-Saller)

80. Ivo Linna ja Admiral "Taas punab pihlakaid" (Kustas Kikerpuu)

81. Karavan "Kauge kõu" (Agu Tammeorg, Ott Arder)

82. Ines "Iseendale" (Eda-Ines Etti, Ivo Etti)

83. HU? "Absoluutselt" (Bert Prikenfeld, Leslie Laasner)

84. Artur Rinne "Mets mühiseb" (Max Oscheit, Sergius Lipp)

85. ERSO "Kodumaine viis" (Heino Eller)

86. Kalmer Tennosaar "Vana klaver" (Gennadi Podelski, Uno Laht)

87. Tõnis Mägi "Sind otsides" (Gennadi Taniel, Oskar Kruus)A

88. Kukerpillid "Oi külad, oi kõrtsid" (Toomas Kõrvits, Hando Runnel)

89. Els Himma "Sinu jäljed" (David Paton, Indrek Koop)

90. Magnetic Band "Lady blues" (Gunnar Graps)

91. Arvo Pärt "Spiegel im Spiegel" (Arvo Pärt)

92. Riho Sibul "Kuulaps" (Riho Sibul)

93. Okaspendel "Lugu" (Peep Pihlak, Julius Ürt)

94. Tõnis Mägi "Püha Elmo tuled" (Tõnis Mägi, Villu Kangur)

95. Seitsmes Meel "Õpetaja" (Henry Laks)

96. Ummamuudu "Kõnõtraat" (Jan Rahman)

97. 2 Quick Start "Neiu mustas kleidis" (Mikk Targo, Kaari Sillamaa)

98. Kukerpillid "Jahitrofeed" (Inimjaht) (Lester Flatt, Henno Käo)

99. Maarja-Liis Ilus ja Ivo Linna "Kaelakee hääl" (Priit Pajusaar, Kaari Sillamaa)

100. RAM "Mu isamaa on minu arm" (Gustav Ernesaks, Lydia Koidula)

Valitav lemmiklaul võis olla ükskõik, missugune muusikapala – koorilaul või instrumentaal, öölaulupidude klassika või tantsuklubide lemmik, trumm ja bass või bass ja kannel – peaasi, et kodumaine ja väärib austavat tiitlit.

Enda lemmikloo valis ligi 3000 inimest. "Umbes sama palju nagu neid oli paar aastat tagasi, kui valisime koos kuulajatega Eesti kõigi aegade parimat albumit. Tookord pani asja kinni Ewert & The Two Dragonsi "Good Man Down"," lisas Morna.