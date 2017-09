Kuula maratonsaadet: Raadio 2 selgitab välja saja aasta hiti

Enda lemmikloo valis ligi 3000 inimest. "Umbes sama palju nagu neid oli paar aastat tagasi, kui valisime koos kuulajatega Eesti kõigi aegade parimat albumit. Tookord pani asja kinni Ewert & The Two Dragonsi "Good Man Down"," lisas Morna.

