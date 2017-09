Liis Lemsalu andis välja uue singli "Ei peatu"

Värske lugu "Ei peatu" sündis koos Bert Prikenfedi ja Ewert Sundjaga ning artisti sõnul on tegemist tema seni kõige tantsulisema palaga.

"Minu muusika väljendab üldjuhul minu isiklikke tundeid ja meeleolu. Kuigi ma pole varemalt sedavõrd tantsulise palaga välja tulnud, siis on minus selline "tantsu-Liis" alati olnud olemas. Olen lihtsalt nendel biidi otsimise hetkedel kuulanud teiste artistide muusikat. Nüüd on mul aga hea meel, et saan jagada enda nime alt ühe mõnusalt liikuva loo," kinnitas Liis Lemsalu.

Tegemist on teise singliga, mille puhul nii muusika kui sõnad valmisid koostöös Bert Prikenfeld’i ja Ewert Sundjaga. Aasta produtsendi ja miksija tiitli pälvinud Bert ütles nende ühise loometöö kohta, et neil on kujunenud mõnusad stuudio-sessionid, kus nad "lukustavad" end masinate taha ja lasevad muusikal voolata. "Katsetame, arutame ja loome."

Liisi saab oma bändiga uut singlit esitamas näha 1. septembril Tartu Lumepargi suurel suvelõpu kontserdil ning 8. septembril Tallinnas Vabaduse väljakul We Run Tallinn sündmuse laval.