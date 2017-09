Augustis mängis Raadio 2 eetris enim A-Rühm "Varjata head ei saa"

Augustikuus kogusid Raadio 2 eetris enim mängukordi need lood:

1. A-Rühm - "Varjata head ei saa"

2. Lexsoul Dancemachine - "Feriado Tropical"

3. Pharrell Williams - "Yellow Light"

4. Arcade Fire - "Everything Now"

5. Kasabian - "Bless This Acid House"

6. Selena Gomez - "Bad Liar"

7. Calvin Harris - "Feels" (Ft. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean)

8. The Boondocks - "Riviera Life"

9. Youngr - "Monsters"

10. Future Islands - "Shadows" (feat. Debbie Harry)

11. The Amazons - "Junk Food Forever"

12. Paramore - "Rose-colored Boy"

13. Ewert And The Tdo Dragons - "Little Love"

14. Queens Of The Stone Age - "The Way You Used To Do"

15. Declan Mckenna - "Humongous"

16. NOEP - "Jennifer Lawrence"

17. Charli XCX - "Boys"

18. Arop - "Täna"

19. Liam Gallagher - "Chinatown"

20. MNEK - "Paradise"



Edetabelit saab järekuulata siit.