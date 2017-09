Uus hooaeg | Reikop lutsutaks hea meelega karukäppa

"Ma loodan väga, et ma söön midagi lollakat uut, et inimesed saaksid irvitada mu üle, et näe, nõme Reikop sööb jälle midagi," naeris saatejuht ning tõdes, et ootab pikisilmi karukäpa või külmutatud kaselehtede maitsmist. Grete Lõbu lubas hooaja avapäeval, et korraldab kaselehtede maitsmise ära.

Samas ei taha Reikop end ainult toidu maitsmisega piirata. "Ma prooviks igast eluvaldkonnast, mitte ainult söögivaldkonnast, neid asju, mida ma kunagi proovinud ei ole ja intervjueeriksin neid inimesi, keda ma kunagi intervjueerinud pole," rääkis Reikop uue hooaja ootustest.

Vahetult enne avasaadet käis Reikop tegemas põnevat reportaaži otse presidendi lossist. "Reportaažide tegemist ma naudin kõige rohkem, ma armastan seda töö osa kõige enam. Ma just praegu tulin ühelt reportaažilt, mis läheb meie "Ringvaate" avasaatesse, see on midagi sellist, mida keegi mitte kunagi näinud pole," oli Reikop elevil.

Psühholoogiaharidusega Grete loodab aga, et suudab ka uuel hooajal oma huvi intervjueeritavate vastu läbi televiisori edasi kanda. "Mind huvitavad inimesed, mind huvitab, kui inimene räägib, ja siis mul tekivad juba küsimused sealt edasi, millest ta räägib. Mul rohkem tehnikaid ei ole," selgitas Lõbu.

Kõige enam kardavad saatejuhid aga kidakeelseid intervjueeritavaid. "Me oleme kogu aeg ähvardanud teha nimekirja inimestest, keda me enam külla ei kutsu. Tõesti, kes ikka ühtegi sõna ei räägi, neid ei saa otse-eetris intervjueerida," lausus Reikop. Salanimekirja saatejuhtide kinnitusel siiski valminud ei ole.

"Ringvaade" on eetris juba täna õhtul, 4. septembril kell 19.00.