Uus hooaeg | Urmas Vaino üllatab vaatajaid stiilimuutusega

"Aga habe kasvas, ta lihtsalt kasvas. On kasvanud paar suve, aga nüüd uus stilistikakompanii, kes asus tegevusse, soovitas ja tegi lõiked ja nüüd nii ongi," põhjendas Vaino stiilimuutust uue hooaja avapäeval.

Muutusi tuleb saates veelgi ning stuudiokaamerad lülitatakse saate sissejuhatuseks käima juba enne "Aktuaalset kaamerat". "Me proovime enne "Aktuaalset kaamerat" aru saada väga täpselt, milles see debati või vaidluse kõige tulisem tuum seisneb, mis on need erisused, mis inimesi selles küsimuses erinevates suundades vaatama panevad," rääkis Vaino. Täispikk saade jõuab vaatajateni tavapäraselt kolmapäeviti kell 21.40.

Saatejuht kinnitas, et uus hooaeg tuleb teemaderohke, kuigi praegu pole veel paigas, mis on avasaate põhifookus. "Ma väga ootan uut hooaega, ma väga ootan esimest saadet. Me ei tea veel, mis see teema on, aga ma tean, et teema on sel hetkel," naeris Vaino.

Ta lisas, et suvi tõstatas nii mõningaidki probleeme, mida veel sügiselgi arutada võib. "Ma ei ole tähele pannud sel aastal, et seda hapukurgijuttu oleks sellel suvel olnud ja ma arvan, et sellel aastal on jäänud hapukurk vahele. Ühest küljest seetõttu, et on olnud kogu aeg nii tatine, inimesed on olnud tööl ja ajanud Eesti, Euroopa ja globaalset asja. Mulle tundub, et seetõttu on lihtsam vastu astuda uuele hooajale," arvas Vaino.

"Suud puhtaks" on eetris juba sel kolmapäeval, 6. septembril kell 21.40 ETV-s.