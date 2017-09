Uus hooaeg | Liiklussaate vedaja Taavi Libe on halb juht, kuid televisiooni jaoks piisavalt ilus

Taavi Libe tunnistas ETV sügishooaja avapäeval, et trahve on ta oma elus päris palju saanud.

Uue liiklussaate aluseks on täiesti reaalsed sündmused. "Oleme võtnud kokku 20 juhtumist, millest 18 on lõppenud surmaga. Oleme need õnnetused lahti võtnud, taaslavastanud neid kuni selle hetkeni, kui tegid liiklejad selle otsuse, mis lõpuks viiski traagiliste tulemusteni. Üritame ekspertide abiga välja mõelda, mida nad oleksid pidanud tegema teisiti. Kui palju oleks saanud kaasinimesed neid aidata ja kas oleks üldse saanud midagi muuta," selgitas Libe.

Seni peamiselt Vikerraadio eetrist tuntud Libe siirdub nüüd teleekraanile, kuid suurt hirmu ei tunne. "Väga hästi olen vist valmis. Ma olen piisavalt ilus küll, ma arvan," muigas ta.

Asjaolu, kuidas just Taavist sai uue liiklussaate juht, oli väga lihtne: "Valiti niimoodi, et mulle helistati ja küsiti, kas sul on autojuhiluba. Ma ütlesin, et mul on ja siis kutsutigi." Samas tunnistas ta, et uue saate võtetete käigus on juba ette tulnud olukordi, kus talle on öeldud, et hoolimata juhiloa olemasolust sõidab ta päris halvasti. "Kui sul on ikkagi neli kaamerameest ja helimeest ja režissöör autor, siis alguses võtab ikka natukene võbelema küll. Selles mõttes on küll see vahe raadioeetriga päris suur. Raadios ma ikkagi saan üksi kõik nupud ka keeratud, aga teles on keerulisem."

"Punane sekund" jõuab ETV eetrisse 21. septembril.