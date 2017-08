1. september ERR-is - teadmistepäeva teemasaated, intervjuud ja reportaažid

ETV ekraanil alustab kell 8.00 uut hooaega "Terevisioon" ning see saade on mitmes mõttes eriline - esimest korda astuvad Katrin Viirpalu kõrval ekraanile kõik hommikuprogrammi uued saatejuhid: Piret Järvis, Reimo Sildvee, Heli Luik ja Martin Veisman. Vaatajateni jõuavad kooli algusele pühendatud reportaažid ning kuulda saab vestlusi inimestega, kelle jaoks on 1. september märgiliselt tähtis päev.



Õhtul kell 20.55, enne "Aktuaalse kaamera" põhisaadet, on eetris presidendi tervitus kooliaasta alguse puhul.



ETV2 tähistab teadmistepäeva mitmekesise eriprogrammiga. Kell 19.35 jõuab ekraanile koguperekontsert "Mina ka", mis pakub rõõmu igas vanuses publikule - lapsepõlvelaulude äratundmisrõõmu emadele ja isadele ning lahedaid leide nii tirtsudele, põnnidele kui ka poistele ja tüdrukutele. Laval astuvad üles Kristel Aaslaid, Birgit, Liis Lemsalu, Ivo Linna, Daniel Levi, Ott Lepland ja Liisi Koikson, lasteekraani muusikastuudio laululapsed jpt.



Kell 20.35 saab näha Daniel ja Aimie Stillingi auhinnatud dokumentaalfilmi "Lapsepõlv lastele tagasi - mängud looduses", mis räägib Skandinaavia koolisüsteemist. Õpetamine käib seal kooskõlas loodusega ning edule viib stressivaba lähenemine teadmistele.



Esimese koolipäeva lõpus kell 22.05 pakub ETV2 vaatamiseks värsket osa sarjast "Kodused kontserdid". Tallinnas Karjamaa asumis avavad oma kodu uksed esinejatele, publikule ja ETV2-le Harry ning Taimi. Hubasel kodulaval esineb helilooja, kitarrist ja multiinstrumentalist Erki Pärnoja koos sõpradest muusikutega.



Venekeelne telekanal ETV+ pakub homme vaatamiseks mitmekülgset filmivalikut. Päeva jooksul jõuavad ekraanile lastefilmid "Sinine tiiger", "Koaalapoiss kõnnumaal", "Supilinna Salaselts", "Ohtlik koolivaheaeg" ning mitmed koguperefilmid. Presidendi tervitust kooliaasta alguse puhul saab näha kell 20.30.



Kooliteemade lainel on ka Vikerraadio. Tsirguliina keskkooli gümnaasiumiosale jääb algav kooliaasta viimaseks ja see viimane kujuneb eriliseks, sest ainsa gümnaasiuminoorena astub 12. klassi üks neiu. Märt Treier tunneb reedeses "Vikerhommikus" kell 7.35 huvi, kellega on viimse õpilase näol tegu ja kuidas on tubli maakooli hääbumine jõudnud nii kurioossesse faasi.

"Huvitaja" uurib, mismoodi tähistab Võrumaal Sännas tegutsev Leiutajate külakool 1. septembrit. Jane Saluorg vestleb kooli direktori Hendrik Noore ja 5. klassi õpilase Teodoriga.

Kell 12.15 räägib Arp Müller saates "Uudis+" Gustav Adolfi gümnaasiumis 1. klassi alustava tüdruku ja tema vanematega, Madis Hindre aga uurib, kuidas algab uus kooliaasta Maarjamaa hariduskolleegiumis (endises Kaagvere erikoolis) ning Jüri Nikolajev teeb reportaaži ühest Narva venekeelsest gümnaasiumist.

Raadio 4 hommikuprogrammis "Suurepärane nelik" on homme erikülalisena kohal Maardu gümnaasiumi direktor Pavel Titov. Juttu tuleb tema kooliajast ning esimese koolipäeva tähistamise traditsioonidest. Kell 11.05 on Raadio 4 eetris aga otsesaade "Tark kool" Tallinna Pae gümnaasiumist, kuhu on üles seatud pisike Raadio 4 stuudio. Saadet juhivad ja külalistega vestlevad Varvara Kuznetsova ning Jelizaveta Tustanovskaja.

Kõiki telesaateid saab mugavalt ja HD-kvaliteedis järelvaadata ERRi programmide kodulehtedel.