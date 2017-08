"Simpsonite" tootjad vallandasid sarjale 27 aastat muusikat loonud Alf Clauseni

27 aastat "Simpsonitele" muusikat loonud Clausen ütles Varietyle, et ta sai kõne sarja produtsendilt Richard Sakailt, kes ütles, et nad otsivad "teistsugust muusikat", vahendas BBC.

Thank you for all of the support...unfortunately, the news is true... https://t.co/jBQH0b40cz — Alf Clausen (@TheAlfClausen) August 31, 2017

Spekuleeritakse, et Clauseni vallandamine oli kulude kärpimise tulemus, sest helilooja kasutas iganädalaselt 35-liikmelist orkestrit.

2015. aastal rääkis mees intervjuus, et teab, kui kallis orkestri kasutamine sarja juures on, kuid tänas sarja tootjaid, et nad seda seni võimaldanud on.

1997. aastal pälvis mees Emmy auhinna "Simpsonitele" kirjutatud loo eest "We Put The Spring In Springfield", aasta hiljem sai ta auhinna loo "You're Checkin' In" eest. Clausen on Emmyle nomineeritud 18 korral ja võitnud kolm Annie auhinda.

Clausen produtseeris kolm "Simpsonite" albumit ja on teinud koostööd kuulsate muusikutega, kes sarjas kaasa on löönud.

"Perepea" autor Seth McFarlane säutsus, et tegemist on tõeliselt kurva uudisega ning loodab, et "Simpsonid" jätavad orkestri alles.

Sad news of Alf Clausen. He reinvented the sound of prime-time animation. I hope The Simpsons keeps the orchestra. Big part of a great show. — Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) August 31, 2017

Kurba uudist on kommenteerinud ka stsenarist Kaleb Horson, kriitik Stefan Ellison ja helilooja Austin Wintory. "Ta on üks enim hinnatud heliloojaid Los Angeleses ja üks vähestest "vanadest hingedest", kes saab hakkama traditsioonilise muusikakirjutamisega," lausus Wintory.

Eelmisel aastal kinnitati "Simpsonite" 29. ja 30 hooajad, olles sellega enim kestnud stsenaariumiga telesari.