Tallinnas rüüstati "Kunst ratastel" projektis osalenud unikaalne Lada

Tallinnas Pada Kultuurikatla Aia lähistel vaguralt oma uut omanikku oodanud vana Lada ei pakkunud inimestele mitte ainult silmailus, vaid kellelegi tuli tahtmine autole käed külge panna. Auto kõik neli kummi torgati läbi, aku varastati ning sellesse murti sisse. Kuna autos midagi väärtuslikku polnud, siis ainsana varastati kindalaekast ARK-i registreerimistunnistus.

Slowball "Kunst Ratastel" asutaja, Rootsist pärit ning alaliselt Tallinnas elav Martin "Franke" von Zweigbergk on toimunust väga nördinud ning loodab, et heade inimeste abiga leitakse auto kahjustanud isik. Slowball "Kunst Ratastel" on paljuski hea tahte projekt, mida juhitakse soojade südametega ja tegusate kätega. Kulud kohtavad tulusid ning põhiliselt on kirg kunsti ja autode vastu taolise unikaalse kunstiprojekti eestvedamise aluseks. Lada rüüstamisest tekkinud lisakulu tekitab projektis kaasalöönud vabatahtlikes ja kunstnikes vaid kurbust.

Slowball “Kunst Ratastel” projekti eesmärk on laheda road-tripiga tuua kunst ratastele, sõidutada see läbi Euroopa ning demonstreerida erinevate kunstistiilide lahedat olemust, ilu ja meisterlikkust. Teisalt on soov tutvustada ebaharilikul moel andekaid artiste ning seda, mida neil maailmale pakkuda on. Nii saavad uue värvika kuue autod, millel on oma lugu. Veelgi enam, kunstnikele jääb teadmine, et taaskord sai kunst kaasa aidata vana eseme taaskasutusele, ning et nende meistritöid näeb tavapärasest laiem publik.

Tänavu juba kolmandat korda toimunud Slowball “Kunst Ratastel” algas 2. augustil Tallinnas, läbis viie päeva jooksul Soome, Rootsi ja saabus Ahvenamaale 5. augustil.

"Kunst Ratastel" kohtas vandalismi Autor: Pressimaterjalid