Kristi Pärn-Valdoja: Diana oskas mängida rolli, mida tal parasjagu vaja oli

Kuigi Diana lahkus paljude arvates kõmufotograafide jultumuse tagajärjel, tõdes Pärn-Valdoja, et tegelikult oskas Diana meediat osavalt ka enda kasuks pöörata. "Diana oskas mängida täpselt seda rolli, mida tal parasjagu vaja oli. Ta võis olla kannataja, ta võis kasutada oma kuulsust väga üllasteks eesmärkideks, heategevuseks, nagu ta tõmbas oma tegevusega tähelepanu maamiinidele ja võitles AIDS-i vastu. Samas, kui ta tahtis ekskallimale kätte maksta, läks ta jahile bikiinides, kutsus tuttava fotograafi kohale. Ta oskas päris hästi meediaga manipuleerida," tõdes Pärn-Valdoja "Vikerhommikus".

Pärn-Valdoja lisas, et enda kasuks oskas Diana pöörata ka moodi. Üheks ikoonilisemaks kleidiks sai näiteks Diana "kättemaksukleit", mida naine kandis prints Charlesi avalduse järel, et on juba aastaid pidanud salasuhet.

Samas usub Pärn-Valdoja, et Diana tegi kõigest hoolimata oma eluajal ära palju head. "Kuigi teda on nüüd kritiseeritud selles osas, et ta võis olla väga manipuleeriv, aga see, et ta kasutas oma kuulsust ära headel eesmärkidel ja aitas paljusid inimesi, on minu arvates imetlust väärt," ütles ta. Printsess Diana Autor: SIPA/Scanpix

Pärn-Valdoja meenutas, et Diana surmapäeval oli ta valmistumas perereisiks Londonisse. Inglismaale jõudes oli kogu riik leinas. "See oli meeletu, ka õige väiksema poe akna pealt ei puudunud Diana pilt. Kõikvõimalikesse kohtadesse oli lilli toodud," kirjeldas ta.

See, et Diana surm leidis meedias nii suurt kõlapinda, Pärn-Valdojat ei imestanud. "Ta oli ikkagi sellel ajal maailma kõige pildistatum naine. Sellel ajal ei olnud ju Instagrami, Facebooki ja kõiki neid kuulsusi, kes on tulnud sotsiaalmeediaga kaasa. Ta oli tõesti selline naine, kelle igat sammu jälgiti, kellel olid igal pool paparatsod sabas," selgitas Pärn-Valdoja.

Diana surmaga kerkis esile ka mitmeid vandenõuteooriaid ning Pärn-Valdoja sõnul usutakse neid tänapäevani. "Prantsusmaal siiamaani inimesed ei usu, et se eoli õnnetus. Nemad arvavad, et see oli kuningakoja või Briti salaluure poolt tellitud. Pariislased, kus see toimus, on väga vandenõuteooriates kinni," ütles ta.