Uuel hooajal kolivad kõik lastesaated ETV2 ekraanile

Galerii: We Love the 90s sai võimsa lõppakordi

Maian Eesti Laulu kollektiivist: kõik arvavad, et me läksime tülli

Maian Eesti Laulu kollektiivist: kõik arvavad, et me läksime tülli

Kell 20.35 saab näha Daniel ja Aimie Stillingi auhinnatud dokumentaalfilmi "Lapsepõlv lastele tagasi – mängud looduses", mis räägib USA hariduselust. Ameerika koolides kummitab testitont. Õpetajad ja õpilased pingutavad kõigest väest kõrgete punktide nimel, samal ajal on mänguplatsid tühjad ning lapsepõlvest jäävad nukrad mälestused. Inspireeriv pilguheit Taani näitab, et võimalik on ka teisiti. Nüüd peetaksegi plaani, kuidas anda neile lastele lapsepõlv tagasi.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel