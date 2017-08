Raadio 2 selgitab välja saja aasta hiti

Eesti Vabariigi suure juubelisünnipäeva eel korraldas Raadio 2 rikkaliku muusikakonkursi ja kutsus üles valima Eesti kõigi aegade parimat lugu. Hääletamine on lõppenud ning juba reedel selgub, missugused laulud on kuulajate lemmikud.

Valitav lemmiklaul võis olla ükskõik, missugune muusikapala – koorilaul või instrumentaal, öölaulupidude klassika või tantsuklubide lemmik, trumm ja bass või bass ja kannel – peaasi, et kodumaine ja väärib austavat tiitlit.

"Kui tuli teade, et Eesti Vabariik saab saja-aastaseks, tekkis küsimus, kuidas me nii kaua oleme elada suutnud? Mis on meid püsti hoidnud? Loodus ja kunst. Õhk, vesi ja muusika. Kõigi aegade parimat õhku ja vett on keeruline meelde tuletada, aga seda asendamatut ainet, muusikat, eriti selliseid lugusid, mis meid ühendavad, neid ei peagi meelde tuletama, need on ju peas," selgitas projekti eestvedaja Erik Morna hiti valimise tagamaid.

Suvise kampaania kohta oli hääletajaid päris palju - ligi 3000. "Umbes sama palju nagu neid oli paar aastat tagasi, kui valisime koos kuulajatega Eesti kõigi aegade parimat albumit. Tookord pani asja kinni Ewert & The Two Dragonsi "Good Man Down". Kes võidab tänavuse hääletuse, selgub juba homme," lisas Morna.

1. septembril, tutvustavad hitihääletuse tulemusi kogu päeva vältel Erik Morna, Koit Raudsepp ja Maarja Merivoo-Parro. Suur hitisadu saab Raadio 2 eetris alguse kell 10 ning kestab kella 20-ni.