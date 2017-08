Arop: Eestis tulebki oma tegudes ja ütlemistes agressiivne olla

"Keegi ei küsinud ja keegi ei andnud mitte midagi. Ma tulin ja võtsin, ma võtsin jõuga. Sellises hip-hopi stiilis ja maastikul nagu Eestis tulebki olla suhteliselt agressiivne oma tegudes ja ütlemistes, rohkem tegudes, muidu sa ei saa mitte midagi, nad ei anna sulle midagi," ütles Arop Raadio 2 saates "Eetris on Koit Raudsepp".

Arop tõi näite superstaarisaatest, kus noortele anti kõik, aga nüüd on nad suures osas pildilt kadunud. "Ma olen tahtnud iseendale tõestada. Pigem ongi see võitlus iseendaga, kas sa oled isseenda parim versioon. Kui sa loodad, et keegi teine teeb sinu eest mingisuguse promotöö, mänedžeritöö, videotöö, kirjutab sulle lugusid, siis sa oled väga vales kohas, sa ei tohiks siin äris olla," arvas Arop

Agressiivse suhtumisega on Arop kogunud fänne üle Eesti ning publik on räppari sõnul vägev nii Saaremaal, Viljandis, Võrus kui ka Tartus. "Ma olen isegi Värskas käinud, kus tegelikult eriti midagi ei toimu, lahedates pisikestes kohtades," kiitis Arop.

Samas tunnistas Arop, et paljud fännid küsivad siiani Suure Papa lugusid, sest olid tema stiiliga harjunud. Suurt Papat Arop lavale tagasi aga ei too. "Iga endast lugupidav inimene peab elus arenema edasi, ta ei tohi jääda kinni oma mingisugustesse etteantud raamidesse. Seda enam kui minust üritatakse vorpida pätiräpparit. See on kunst, mille ma valisin, see ei ole tee, ma ei taha seda teed minna enam. Ma pelgalt ei tahaks öelda, et ma olen ja sündinud päti- või gängstaräppariks, mul on palju rohkemat öelda. Ma arvan, et mterve mu elu on üks suur kunst," selgitas Arop.

Nüüd tunneb Arop, et kasvas päriselt suureks. "Ma ei usu, et ma Suure Papa nime alt üldse midagi teen. Ma pigem usun, et oli aeg saada selleks, kes ma olen ja see olen mina. See ümbersünd, mis toimus, ei olnud lihtsalt nimeline," rõhutas Arop.

Aropi alt avaldas muusik ka uue albumi "Poeg", mis on eellugu Suure Papa viimasele albumile "Grammilinn". Uus album "Poeg" müüb Aropi sõnul hästi.

Praegu kogub Arop uut materjali, et värsket albumit ette valmistada. "Pärast "Poega" tuleb kindlasti selline album, kus ma näitan, mis selle kõige kokkuvõtlik olemus on," rääkis Arop tulevikust.