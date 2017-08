Eestit esindavad Kiievi moenädalal kudumid

Al Meta sündis ideest kasutada ära kudumitootjate juurdelõikuse jäägid. Moestuudio keeldub masstootmise viisidest ja fokusseerib oma tegevuse mittestandardsele disainile. Kudumistuudio peadisainer on Johanna Nurm, kes veab parallelselt peamiselt tehnoloogiliste mantlite poolest tuntud brändi JONURM.

"On liiga palju olemasolevaid ressursse, mida ei kasutata täies ulatuses ära, kuna maailm on liiga kiiresti liikuv ja puudub aeg paljude probleemide lahendamiseks, mis tekivad koos tehnoloogia arenguga. Me hakkame mõistma, et loodus on dünaamiline, muutub ajas koos meiega ja et meie tegevus on otseses suhtluses meid ümbritseva looduse tervisega," kirjeldas Nurm.

Al Meta nimi on lühend inglisekeelsest sõnapaarist natural metamorphosis, mis viitab looduslikule moondumisele. "Selle projekti põhjus on laiendada kõikide tarbijate silmaringi, tuues keskmesse idee tarbimisühikonna käitumuslikest mustristest," lisas peadisainer.

Al Meta esimene kollektsioon "Monad kevad-suvi 2018" tuleb esmanäitamisele Kiievi moenädalal. Septembri lõpus on sama kollektsiooni võimalik näha Paris Fashion Weekil.