"Troonide mängu" pahalane astub üles Kasabiani muusikavideos

Bänd avaldas oma värske video "Ill Ray (The King)", mille peakangelaseks on "Troonide mängus" Cersei Lannisteri kehastav Headey, vahendas EW.

Lugu on pärit plaadi kuuendalt stuudioalbumilt "For Crying Out Loud", mis vallutas Suurbritannias edetabeleid kevade lõpus.

Muusikavideo autor on Serge Pizzorno ning kujutab Headeyt maagilist rituaali läbi viimas, et taaselustada Inglismaa kuningas Richard III. Selle õnnestumisel viib naine elluärganud kuninga Leicesteri ekskursioonile.

Lena jäi huvilistele silma juba augusti alguses, kui teda ja võttemeeskonda Leicesteri erinevates piirkondades märgati. "Ta oli riietunud värviliselt ja mees tema kõrval nägi väga vanaaegne välja. See oli veider, sa pead selle jäädvustama, kui sellisele hetkele peale satud, sa ei saa lihtsalt mööda kõndida," kirjeldas pealtnägija Kieran Thwaites võttekohta.

Lena at the "An Indian Summer" festival in Leicester, yesterday.

Look at my beautiful, crazy, talented dork. Easy to say I'm in love ♥️ pic.twitter.com/DfPferVTk4