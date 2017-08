Ups ja Nimmer on tagasi kooliaasta algusele pühendatud singliga

"Me oleme tagasi. Tegelikult me pole vahepeal kuskil ära olnudki. Lihtsalt mõned inimesed tahtsid meid enneaegselt maha kanda," tõdes Nimmer.

Varasemalt õpetajaametit pidanud mees lisas, et oluline on kohe kooliaasta alguses põhimõisted selgeks teha. "Samba ja arpeggio on sisuliselt kaks vaala, millel kogu muusikateooria püsib. Meie topeltsingel on nagu tasuta õppematerjal, kuidas nende vaaladega sõbraks saada," selgitas Nimmer.

Ka Indrek Ups meenutas oma kooliaega ning muusikaõpinguid. "Kord öeldi mulle, et ma ei tea sest svingmuusikast tuhkagi. See lause on mind kogu edasiseks eluks saatma jäänud. Soovin, et oleksin teadnud ja et keegi oleks sellist näitlikku materjali ette andnud," mõtiskles Ups.

Nii loodavadki mehed, et antud heliteoste paar jõuab kohustusliku kuulamisvarana koolide muusikaõpetuse programmi ja miks mitte ühel päeval ka üldlaulupeo kavasse.

Aasta lõpus ilmub Nimmeri ja Upsi täispikk album, mis sisaldab vanakooli mõjutustega instrumentaalmuusikat ja elektroonilisi eksperimente.