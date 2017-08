Uuel hooajal jagub "Ringvaadet" senisest veel rohkem

Kui kevadel oli ETV õhtune saatevöönd veidi ettepoole nihkunud ning "Ringvaate" algusajaks oli 18.55, siis alates 4. septembrist tervitavad saatejuhid Marko Reikop ja Grete Lõbu televaatajaid taas täpselt kell 19.00.

Suurem muudatus on toimunud reedeõhtuse saatega, mis uuel hooajal on suisa pool tundi pikemaks läinud. Kui senini kestis reedene "Ringvaade" pool tundi, siis nüüd rõõmustavad parimad lood televaatajaid viis päeva nädalas tund aega järjest. Traditsiooni kohaselt tervitab reedeti vaatajaid üks saatejuht.

Saate toimetaja Kajar Kase sõnul on "Ringvaade" üle pika aja nüüd jälle täiskoosseisus ning kõik reporterid ja toimetajad ühekorraga kohal. "Viis tunniajast saadet nädalas on küll aukartust äratav maht, aga arvan, et saame selle põneva täitmisega hakkama," rääkis Kase ERR Menule, lisades, et kuna head saadet on nüüd pool tundi rohkem, katsuvad nad neile antud usaldust õigustada ja ikka häid teemasid leida.

"Oleme väga elevil, et uus hooaeg peale hakkab," kinnitas Kajar Kase. "Marko Reikopil on avanenud võimalus külastada Kadrioru lossi ja intervjueerida presidenti," kergitas ta pisut juba ka katet eesolevast nädalast.

Sügisel valmib "Ringvaatele" ka uus stuudio ning Solarise keskusest kolitakse telemajja.

"Ringvaade" stardib juba tuleval esmaspäeval, 4. septembril kell 19.00.