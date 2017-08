ERR.ee video | Avoid Dave: uue albumiga loodan jõuda võimalikult paljudeni

11 kuud Uus-Meremaal viibinud Taavi Paomets on kodumaal tagasi ning andis ansambliga Avoid Dave välja teise täispika albumi "Up Against the Glass". Värske muusika tutvustamiseks on nad võtnud ette ka üle-eestilise minituuri.

"Enamiku ajast viibisin maailma tuuliseimas linnas, Wellingtonis, mis vaatamata kaootilisele kliimale oli vägagi susisev kohalik kultuurimeka," meenutas Taavi Paomets ligi aasta kestnud reisi ning lisas, et end kohaliku muusikaskenesse sisse süües avanes tal võimalus produtseerida ühe kohaliku laulukirjutaja EP, mis näeb ilmavalgust loodetavasti 2018. aasta. "Elades aasta aega eemal kõigest, mis inimest mugavaks teeb, näitas selgelt, et endale seatud piirid on enamuses lihtsalt väljamõeldis," kinnitas ta ja tõdes, et nüüd on ta Eestis mõneks ajaks tagasi. "Kuigi öeldakse, et eestlane on eestlasele hunt, siis see on minu jaoks absurd, tahaks selle paradigma kaotada ja püüda oma väiksus tugevuseks muuta," lubas Paomets.

Paomets tunnistas ERR Menule, et uus kauamängiv on palju terviklikum kui Avoid Dave'i eelmine plaat "Erasing Frames". "Põhiline erinevus on ikkagi see koosseis, kuidas me selle plaadi salvestasime ja teiste liikmete panus sellesse kõigesse. Kui eelmine plaat oli üle viie aasta perioodi tehtud lood, mis sündisid enam vähem magamistoas, siis nüüd oli see grupp palju tugevam ja suurem," ütles Paomets.

Oma plaati Paomets eraldi stiilikategooriasse paigutada ei oska. "Minu eesmärk on nende lugudega jõuda nii paljude inimesteni kui võimalik ja ma arvan, et igaühel on midagi, mida neist lugudest leida," arvas Paomets.

Oma muusikaga tahab Paomets iseennast väljendada ning loob seda muusikat, mida ta tahaks ka ise kuulata. Isegi seina vävides laulab Paomets enda laule. "Ma kuulan oma muusikat liiga palju, kindlasti liiga palju. See on paratamatu, ma kahjuks pean tunnistama, et DJ-na pole ma üldse hea, sest ma lihtsalt pole kursis, mis toimub. Ausalt öeldes mul pole üldse aega kuulata väga palju muusikat," rääkis Paomets.

Aasta Uus-Meremaal

Enne plaadi ilmumist veetis Paomets aasta Uus-Meremaal, kus püüdis võimalikult palju näha, aga süvenes ka sealsesse muusikakultuuri, produtseerides ühe kohaliku lauljatari plaadi ning aidates organiseerida üht festivali. "Ma olin kursis teatud artistidega, kelle agentuuride poole ma pöördusin seal olles. Aga kui rääkida muusikakultuuride erinevusest, siis ma ei ütleks, et Eesti on kordades kaugemal Uus-Meremaa standarditest," ütles Paomets.

Kuigi põnevaid kohti maailmas on palju, loodab Paomets mõneks ajaks paigale jääda. "Ma just tulin, natuke olen siin, vaatab, kuidas siin läheb, on vaja mõned nöörid tõmmata ja siis vaatab, kuidas nende nööride tõmbamisega läheb," ütles Paomets.

Uus album "Up Against the Glass" sai Paometsa kinnitusel ideeliselt ja produktsiooniliselt valmis juba enne Eestist lahkumist. "Toona oleks väljaandmine väga kiirustatuks muutunud ja otsustasime, et püüame aasta jooksul plaadile ja sellel olevatele lugudele rohkem väljundeid leida," tõi ta välja ja rõhutas, et tegemist oli paraja pähkliga, sest kuna tema soov oli anda võimalus igale bändiliikmele võimalus originaalideele omapoolt midagi lisada. Värske kauamängiv on valminud ka palju kiiremini – kui eelmine album oli umbes viie aasta materjali kogumik, siis nüüdse plaadi looming on kirjutatud vähem kui aastaga.

Plaadil löövad lisaks bändiliikmetele, Kristel Aaslaiule, Martin Petermannile ja Joonas Mattias Sarapuule kaasa ka paar head sõpra. Lugu "Fire" on kirjutatud koos Sander Mölderiga ning lugu pälvis rahvusvahelisel laulukirjutamise võistlusel teise koha. Koostöös Bert Prikenfeldi ehk Bert on Beatsiga on sündinud "April Fools", mis on Paometsa sõnul plaadi kõige klubilikum lugu. "Tasub teiste andekatega koostööd teha ja neilt ideid ammutada, see tuleb mõlemale ainult kasuks, sest pikemas perspektiivis paraneb ju Eesti muusika kvaliteet tervikuna," ütles Paomets.

Värske plaadi ilmumise puhul võttis Avoid Dave ette ka minituuri, millega käiakse mööda Eestit ringi ning seni on vastuvõtt olnud ääretult soe. "Pool meie väikesest tuurist on juba seljataga ning jääb mulje, nad on inimesed meie muusikaga kursis ja kuulavad seda ka vabal ajal," nentis Taavi Paomets. Tuur aga jätkub, 1. septembril toimub Tallinnas Sinilinnus suurejoonelisem kontsert, kus koos Avoid Dave'iga astub lavale ka Daniel Levi koos bändiga. Koos Leviga toimub ka 14. septembril Tartu esitluskontsert Esrinevate Tubade Klubis. Tuur jõuab lõpule 16. septembril Viljandis klubis Cheers.

Kontsertidele soovitab Paomets kindlasti kohale tulla. "Aasta aega on seda tammi siia ette ehitatud ja nüüd on see tamm purunenud. Endal on lihtsalt nii hea meel mängida ja koos sõpradega seda muusikat teha," tõdes ta.

Enda muusika kõrval on Avoid Dave loonud vahepeal ka mitu remiksi. Eesti ja isegi Uus-Merema raadiotes mängitakse remiksi Daniel Levi ja Ago Teppandi Eesti Laulu loole "All I Need", samuti on kuulajateni jõudnud remix Würffeli palast "Breathe"