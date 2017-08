Youtuber Martti Hallik: oma kommentaariumis ma roppusi näha ei tahaks

"Mina olen ise endale niivõrd paksu naha kasvatanud sellega. Ma saan aru, et on inimesi nagu netikommentaatorid, kes käivad ja see on süstemaatiline. Just viimasel ajal on inimesed aktiviseerunud grupeeringutesse," rääkis Hallik Vikerraadio saates "Huvitaja".

Hallik selgitas, et küberkiusul on tihti eestvedajad ning kambamentaliteedi nimel lähevad sellega ka teised kaasa. "Selle taga on süstemaatilisus. Kui sa jälgid neid kommentaare, näed sa, et hakkavad tekkima tuttavad näod, kes teevad negatiivseid kommentaare," tõdes Hallik.

Ka Kirsipuu kinnitas, et kiuslike kommentaare tema videote alla tuleb. "Mitte ülekaalukalt, aga teravad kommentaarid ikka puudutavad. See on kummaline, et leidub inimesi, kes negatiivsete kommentaaridega püüavad kellegi tegevust takistada," ütles Kirsipuu.

Halliku sõnul üritatakse õelate kommentaaridega saada tähelepanu, aga see on vale viis. Konstruktiivne kriitika on küll põhjendatud, aga roppe kommentaare püüab Hallik oma videote alt kustutada. "Kui tulevad roppused sinna hulka, siis sa näed, et see on jõhker kiusamine. Kui öeldakse halvasti, need ma jätan alles, aga kui läheb ropendamiseks, siis minu kommentaarium on see, kus ma roppusi näha ei tahaks," rõhutas Hallik.

Hallik ütles, et talle endale on saadetud videoid, kus kedagi kiusatakse ning püüab ohvrite kaitseks ka välja astuda. "Vastutus on väga tugev, et tuua sellele probleemile rohkem valgust," ütles Hallik.

Ka Kirsipuu mõistab oma rolli eeskujuna. "Ma annan endast parima ja mulle väga meeldib, et ma olen sellise teema valinud. Ma olengi üsna avalik, see pole minu jaoks mingi koorem või juhus, see on täitsa tahtlik. Kuna noored on internetis, siis minule väga meeldib noortega suhelda ja läbi käia," tõdes ta.

Hallik lisas, et kiusu põhjustab tihti lapsevanemate tähelepanematus. "On väga palju selliseid lapsevanemaid, kes ei jälgi oma lapsi internetis ja arvavad, et see on hea lapsehoidmisvahend isegi," tunnistas Hallik.

Kirsipuu lisas, et vanemate järelvalve on ikkagi küberkiusu puhul väga oluline. "Kui suhtlus on hea, ei ole kahtlust, et kui keegi midagi ütleb, siis ta hakkab üksi oma sees marineerima, et mis saab. Kui ikka vanematega rääkida, siis leiab ka lahenduse," arvas Kirsipuu.