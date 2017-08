Uue Maailma asum täitub taas festivalimeluga

Nende aastate jooksul on nii festivali programm kui ka ala märkimisväärselt kasvanud ning tänavuse festivali programm on varasemast veelgi sisukam ja elamusterohkem. Nagu juba tavaks on saanud siis lavalt kuuleb head muusikat, tänavad on täis melu, tänavasporti, kauplejaid ja kodukohvikuid.

Pealava muusikaline programm meelitab kohale nii indie, roki, bluusi kui ka elektroonilise muusika fänne. Esinejate nimekirja kuuluvad teiste seas asumifestivalide veterankollektiiv Hilbert's Problems, Noortebänd 2016 võitja The Notes, Uue Maailma omad noorhärrad Sten-Olle ja Rauni Vaher ning mitmed teised ja eriilmelised kollektiivid Eestimaa eri nurkadest.

Uue Maailma tänavafestivalile kohaselt on lõbus kindlasti lastel, sest laste- ja noorteala on sel aastal taas lastestaadionil, kus toimuvad paralleelselt ka erinevad spordivõistlused. Toimub ka kohalike koerte näitus ning suur taaskasutuslaat. Mõlemal päeval pakuvad tõeliseid elamusi tänavakunstnikud, kes esinevad Koidu ja Videviku ristmikul.

Festivali avapäeva õhtul toimuval ametlikul järelpeol Erinevate Tubade Klubis astuvad üles Läti indie-popi täht Carnival Youth ja Maarjamaa stiilseim indie-rocki kollektiiv The Boondocks. Enne ja pärast bände valivad muusikat Liisa Lahtmets ja Liisa Liksor.

Uue Maailma tänavafestival toimub koostöös Tallinna Keskkonnaametiga keskkonnasõbraliku liikumise kuu raames. Festivali avapäeval, kell 12.00 toimub keskkonnasõbraliku liikumise kuu ametlik avamine. Sel ja ka järgmisel päeval tegutseb tänavafestivalil ka oma programmiga Prügihunt, kes õpetab lapsi prügi sorteerima. Septembri jooksul toimub keskkonnasõbraliku liikumise kuu raames kõikides linnaosades mitmeid üritusi, sh kepikõnnitreeningud, spordi-, tervise- ja teabepäevad jms.