Kuulsused ulatasid orkaan Harvey ohvritele abikäe

Eelmisel nädalal maabus Texase osariigi rannikul neljanda kategooria orkaan Harvey, mis ajendas kümneid tuhandeid rannikuala elanikke sisemaale põgenema. Mitmed kuulsused on ulatanud oma abikäe, et orkaani tekitatud kahjudega võidelda.

2013. aastal heategevusfoni BeyGOOD loonud Beyoncé on üks nendest, kes orkaani ohvritele abi on pakkunud. Lauljatar on sündinud ja üles kasvanud Houstonis, mis samuti tormikahjudega võitleb, vahendas Huffington Post.

"Ma olen südames oma kodulinnaga ja palvetan kõigi eest, kes orkaani tagajärgedega võitlevad ning päästjate eest, kes on nii vaprad ja pühendunud, et inimesi aidata," ütles Beyoncé ametlikus teadaandes.

Lauljatar avaldas, et teeb koostööd nii fondi kui ka oma pastoriga, lubades aidata nii paljusid kui võimalik. BeyGOOD on heategevuslik fond, millega aidatakse abivajajaid riiete, nõustamise, majutuse ja meditsiini osas. 2016. aastal kogus fond 80 000 dollarit, et anda abi Michigani veekriisi ajal.

Lauljatar on orkaan Harvey ohvritele avaldanud kaastunnet ka sotsiaalmeedias, kirjutades, et on oma palvetega Texases.

Karjääri jooksul on Beyoncé hoidnud tihedaid sidemeid oma kodukohaga ning pühendanud sellele ka laulu pealkirjaga "No Angel".

Ameerika punase risti kommunikatsioonijuht Elizabeth Penniman kinnitas, et oma panuse on orkaani ohvrite toetuseks andnud ka näitleja Sandra Bullock, kes annetas kahjude likvideerimiseks miljon dollarit. "See on imeline kingitus, me oleme väga tänulikud. Sellistel aegadel saame me tohutult tuge. Eriti katastroofide puhul, inimesed näevad, mis Texases toimub, ja me oleme südames nendega," kommenteeris Penniman.

Annetajatega on ametlikult liitunud ka tõsielustaaridest Kardashianide pere. Kim Kardashian teatas oma Twitteri lehel, et annetab oma ema ja õdede abiga orkaanis kannatanutele 500 000 dollarit.

Houston we are praying for you! My mom, sisters & I will be donating $500,000 to @redcross and @salvationarmyus today #HoustonStrong — Kim Kardashian West (@KimKardashian) August 29, 2017

Harvey on võimsaim USA-d tabanud orkaan pärast Wilmat 2005. aastal, mis laastas Florida osariiki. Samal aastal tabas USA-d ka orkaan Katrina, milles hukkus üle 1800 inimese.

Harvey tagajärjel on surnud vähemalt 18 inimest, kuid pääste- ja tervishoiuametnike sõnul on tõenäoline, et hukkunute arv võib veelgi tõusta.

Praeguseks on vastatud umbes 75 000 hädakõnele ja üle 8000 inimese on toimetatud tormivarjenditesse. Houstonit ja ümberkaudseid alasid laastanud tormi järel vajab ajutist peavarju tõenäoliselt üle 30 000 inimese.