Maian Eesti Laulu kollektiivist: kõik arvavad, et me läksime tülli

"Me oleme sõbrad, nad teevad praegu oma asja, ma teen oma asja. Mingis mõttes meil oli vaja sellist pausi. Mina tegin nii-öelda pausi muusikast, sest see trall väsitas ära, me olime hommikust õhtuni koos. Kõik arvavad, et me läksime tülli või midagi, aga me ei läinud, me saame ikka väga-väga hästi läbi, nad on mul väga head sõbrad," kinnitas Maian Raadio 2 saates "Erik Morna".

Koos esitati lauluvõistluse finaalis lugu "Have You Now":

Just rasketel perioodidel oskab Maian hinnata vaikust, kuid tunnistas, et ei oska üksinda olla. "Ma ei ole väga inimene, kes oskab üksi olla. Ma võin vaikselt olla, aga mulle hästi meeldib, kui mul on inimesed ümber. Kui mul on oma poiss juures, siis me mõnikord olemegi vait ja ei tee midagi, aga mulle lihtsalt meeldib kui on inimene juures," tõdes Maian.

Pärast väikest pausi muusikast on Maian aga täiskäigul edasi liikunud, sõlminud lepingu Universaliga ning avaldanud oma soolopala "Say it First". Loo autoriteks on Maiani kõrval Tiina Vainikainen ja Soome produtsentide-duo Møtions, kes jõudsid Maianini läbi plaadifirma. "Ma kuulasin ja mõtlesin, et päris lahedad, läksime Soome kohale, kirjutasime selle loo ja laulsime sisse, kõik ühe päevaga. Väga hästi sujus koostöö," kiitis Maian oma soololoo valmimisprotsessi.

Suure osa loomingust kirjutab Maian ise nii ka oma esimese singli puhul. "Ma sain ise panna oma mõtted ja ideed sinna loo sisse. See ei olnud nii, et kirjutati ära mu eest ja laulsin sisse, vaid ma ise päriselt kirjutasin selle loo," oli tüdruk rõõmus.

Ta lisas, et laule eelistab ta luua klaveril. "Klaveri taga on raske tümpsu kirjutada. Ma arvan, et mu lood on mõnevõrra rahulikumad sellepärast, et ma mängin klaveriga, kasvõi nende tempo. Klaveriga ma kindlasti kirjutan aeglasemaid ja rahulikumaid lugusid," selgitas neiu.

Loo valmimiseks veedeti stuudios 12 tundi, kuid lõpptulemusega jäi noor lauljatar igati rahule. "See oli väga äge ja ma tahan nendega kindlasti veel teha, mulle hästi-hästi meeldis," kiitis ta.