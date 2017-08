Viljandi lauljatar Maria Gertsjak avaldas singli debüütalbumilt

Galerii: We Love The 90s teine päev tõi vihmale vaatamata publiku kohale

Galerii: We Love the 90s sai võimsa lõppakordi

We Love the 90s korraldaja: eestlased tahavad näha ja kuulda retrostaare

Maria on varasemalt välja andnud singleid nii eesti kui ka inglise keeles. 2015. aasta suvel avaldas laulja Soomes muusikavideo loole "Childish love". Maria on koostööd teinud paljude Eesti muusikutega nagu Kali Briis, Laura Junson, Ain Agan jt. Esinenud erinevatel lavadel nii Eestis kui ka välismaal, sealhulgas laulnud taustalaulu kuulsa loo "Kung fu fighting" autorile ja esitajale Carl Douglasele.

Maria on Viljandi lauljatar, kes kirjutab oma muusikat ise. Läinud sügisel alustas lauljanna enda debüütalbumi salvestamist ning avalikkuse ette jõuab see juba septembri alguses. Plaat on salvestatud Pärnus, Neat Beat stuudios koos Maria bändiga.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel