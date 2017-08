Galerii ja video: "Eesti mängu" võitis Anu Saagim

Saagim võttis finaalsaates mõõtu kokaraamatute autori Sandra Vungiga, kuid Saagimi taktika täringule suud anda ning selle peale mjäuguda paistis töötavat ning tõi naisele võidu.

Saate viimaseks küsimuseks oli: "Mitu last peab olema aasta emaks sobival naisel?" Saagim tõdes, et mäletab seda arutelu küll, kuid polnud õiges vastuses kindel. Loogika viis naise lõpuks kaugele ning ta vastas õigesti, et naisel peab olema selle tiitli saamiseks vähemalt kaks last.

Saagim, kes võitis finaali pääsemiseks kolm saadet, sai peaauhinnaks avastusretke Peipsimaale.

"Eesti mäng" on lustlik mälumängusari. Turniiri põhimõttel üles ehitatud saates osaleb mitu mängijat, kellest parim pääseb edasi. Iga nädala parimad kohtuvad finaalis. Saadet juhtisid Gaute Kivistik ning tema assistent Jaana Heeringson.