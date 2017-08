Forum Cinemas toob korraga kinolinale kõik kolm "Ristiisa" filmi

Ajakava:

13:00 - Ristiisa

16:30 - Ristiisa II osa

20:30 - Ristiisa III osa

Lisaks 3. septembri maratonile on võimalik kõiki "Ristiisa" filme näha ka 11. kuni 13. septembrini, kus iga päev on kavas üks osa. Boonuseks on ka see, et "Ristiisa III osa" saab näha 35mm filmilindi pealt.

Filmid linastuvad inglise keeles ilma subtiitriteta.