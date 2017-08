Tallinna kodutud pidasid spordipäeva

Galerii: We Love The 90s teine päev tõi vihmale vaatamata publiku kohale

Galerii: We Love the 90s sai võimsa lõppakordi

Galerii: We Love the 90s sai võimsa lõppakordi

"Me ei tee neile ju suuri eesmärke. Nendest ei tule ju ei teadlasi ega mingisuguse muu väga keerulise töö tegijaid. Meie eesmärk ongi õpetada neid olema inimene teiste hulgas, iseendaga hakkama saada. Ja kui me natukenegi saame sellele kaasa aidata, siis arvan, et oleme suure asja ära teinud," rääkis Põldemaa.

Nagu päris võistlustel olid sportlastele tulnud kaasa elama sõbrad ja tuttavad. Sotsiaaltöö keskuse direktor Kersti Põldemaa rääkis, et inimestele, kellel pole huvisid ning kelle enesehinnang pole samuti just kõige kõrgem, oli keeruline selgitada, miks nad spordipäevast võiksid osa võtta.

Käbiviskevõistluseks valmistunud Timo Eisen rääkis, et on ka ise spordipoiss olnud.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel