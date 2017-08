Renee Altrov tõi näituse "Polaarpoisist" Põhja-Tallinna tänavatele

Tegemist on juba viienda väljapanekuga Põhja-Tallinna fotonäituste sarjast. Sarja raames saab kümne nädala jooksul nautida fotokunsti Kalamaja ja Pelgulinna tänavatel.

Fotokunstniku sõnul on näituse teemaks selliste meremeeste elud ja saatused, kes on kaotanud võimaluse merel seilata.

"Võib öelda, et ühest küljest oma väljamõeldud karakterite ja nauditavate taustalugudega on tegemist fiktiivse näitusega, mis sai loodud "Polaarpoiss" filmi tarbeks. Aga teisalt on see tunnetuslik elamus millestki väga reaalsest ja lihtsasti mõistetavast. Räägin leinast, mis on tingitud elukutse kaotamisest ja sellega seotud eneseteostuse puudumisest," ütles Altrov.

Põhja-Tallinna fotonäituse kava:

28.08 Kalamaja kalmistupargis – lauatennise laudade vahetus läheduses (Renee Altrov)

04.09 Beetapromenaadil – Patarei vangla lähedal, linnapoolsel lõigul (Monika Kandel)

11.09 Telliskivi tänaval – peale raudteed suunaga Ristiku tn poole (Sandra Palm)

18.09 Põhja pst 23 vastas – alleeäärsel alal (Krõõt Tarkmeel)

25.09 Kultuurikilomeeter – lõik enne Kultuurikatlat (Merilin Mandel)

02.10 Kohvik Klaus kõrval – Linnahalli poole suunduval kõnnitee äärel (Patrik Tamm)

Näitused toimuvad iga nädal erinevates kohtades avalikus linnaruumis. Iga nädal tutvustab oma loomingut üks Põhja-Tallinnas tegutsev fotograaf.