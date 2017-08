Karl-Erik Taukar: mulle väga meeldib kainena esineda

"Ma olen selliseid alkoholivabasid perioode teinud viimaste aastate jooksul ka varem. Kaks-kolm kuud ma olen olnud täiesti ilma alkoholi tarbimata ja siiamaani pole see mitte mingisugust probleemi tekitanud, seega ma arvan, et september on ka käkitegu," arvas Taukar Vikerraadio saates "Huvitaja".

Taukarile esitas väljakutse tervise arengu instituut. "Ma olin sellega üsnagi kohe nõus, sest üsnagi loogiline kuu, millal proovida seda karsklust. Suvi, ringireisimine, grillihooaeg ja paljude jaoks õllehooaeg on läbi saanud ja nüüd on hea moment uus lehekülg pöörata korraks," selgitas Taukar.

Taukar lisas, et tegemist pole kindlasti kampaaniaga, mis kutsuks inimesi karsklasteks hakkama või oleks suunatud alkoholiga kimpus olevatele inimestele. Pigem aitab kampaania tuua esile eestlaste alkoholikäitumist. "Mina olen mõtestanud selle enda jaoks selgeks, et see kampaania ei propageerigi karsklust, vaid selle kampaania eesmärk on hästi selgelt ära piiritleda üks periood ja sellises väljakutsuvas toonis, et inimesed ja sõbrad kutsuvad üksteist välja," põhjendas Taukar.

Publikut karsklusele ei keelita

Muusik tõdes, et elukutse viib teda tihti kokku inimestega, kes on alkoholi pruukinud, seda eriti öistel kontsertidel ööklubides. "Mulle väga meeldib kainena esineda ja teisalt mulle väga meeldib erksate meeltega publik, kes igast sõnast, mis sa mikrofoni lausud või laulad, ka aru saab ja see ka ilusasti ilma filtriteta neile kohale jõuab," tõdes Taukar.

Ta tunnistas, et ööklubides esinedes peab ta end tihti publikule selgeks tegema väga selgelt artikuleerides. "Palju lihtsam on publikuga saada vahetu kontakt, kui kõigil on meeled ärksad," lausus Taukar.

Kampaanias osaledes ta publikut aga karsklusele ei keelita. "Ma arvan, et vähemalt täiskasvanud osale publikust, kellele alkohol seadusega lubatud on, siis täiskasvanueas võiks olla teatav enesekontroll," avaldas Taukar lootust, et inimesed suudavad ise piirata mõistlikke alkoholikoguseid.

Samas pole Taukar vastu ka tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski alkoholipoliitikale. "Ma olen tõesti sel seisukohal, et kui elus on kõik paigas, töö ja pereasjad sujuvad, siis ma arvan, et mõnikümmend senti õllepudeli hinnale ei tohiks kellelegi probleemi tekitada," lausus Taukar, kuid tunnistas, et kui ta elaks Lõuna-Eestis, võtaks ta ehk isegi ette retke Läti odavatesse alkoholipoodidesse.

Kampaanias osaleb ka muusik Kristel Aaslaid ning juba enne selle starti on üleskutse kogunud ka negatiivset tagasisidet. "Ei ole võimalik teha nii suurt kampaaniat, ilma et sellel poleks vastaseid või naeruvääristajaid. Võib-olla nende suhtumine alkoholi on teine ja nad peavad seda eluvajalikuks ja kuu aega ilma selleta olemine tundub igavene kurbus ja ikaldus," põhjendas Taukar inimeste pahameelt.

Taukar mõistab oma rolli eeskujuna ning tõdes, et oleks nadi, kui keegi teda septembris šampanjaklaasiga pildistaks. "Aga selleks, et seda ei juhtuks, ei pea midagi tegema, vaid lihtsalt tegemata jätma. Ega see midagi keerulist ei ole," arvas Taukar.