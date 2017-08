Taylor Swift purustas uue singliga mitmeid rekordeid

Taylor Swift avaldas möödunud nädalal üle aastate uue singli "Look What You Made Me Do", mis purustas rekordeid kõigest tundidega.

Swift avaldas uue singli video pühapäevasel MTV videoauhindade galal ning lõi rekordeid nii striimimisjaamas Spotify kui ka Youtube'i videokeskkonnas kõigest esimese 24 tunniga, vahendas Huffington Post.

Spotifys striimiti laulu 10 129 087 korda, olles sellega enim kuulamisi kogunud lugu avaldamispäeval. Youtube'is kogus loo muusikavideo enam kui 28 miljonit vaatamist kõigest 24 tunniga. Swifti eelmine rekord videokeskkonnas kuulus loole "Bad Blood", mida vaadati ööpäeva jooksul 20 miljonit korda.

Vähem kui 24 tunniga sai video enim vaadatud muusikavideoks Youtube'is ööpäeva jooksul. Ka loo sõnadevideo lõi omalaadsete seas rekordi, kogudes avapäeval 19 miljonit klikki.

Billboardi andmetel on singlit ostetud üle poole miljoni korra, olles alates Adele'i 2015. aasta loost "Hello" edukaim pala.

Swifty video edu on tunnustanud ka selle autor, režissöör Joseph Kahn, kes teatas Twitteris, et raske töö ja talent toob edu.