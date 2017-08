Urmas Vaino: teadsin juba "Terevisioonis" töötades, et formaat peab muutuma

"Ma teadsin seda, et "Terevisioon" peab muutuma veel sellel hetkel, kui ma ise "Terevisioonis" töötasin. Ma arvan, et see on umbes aasta jagu mõeldud mõte ja eelmise hooaja lõpus pool aastat tõepoolest sai neid asju läbi kantud," rääkis Vaino hommikusaate uuenenud formaadist "Vikerhommikus".

Vaino põhjendas, et "Terevisiooni" sünnist on nii mõndagi muutunud ka ühiskondlikul tasandil. ""Terevisioon" mida veel mina tegin, oli tegelikult üsna seda nägu, milline see toimetuse töö oli siis, kui üldse interneti ei olnud veel, kuskil 2000. algul," tõdes Vaino.

Nüüd püütakse vormilises mõttes teha midagi, mida varem Eesti hommikusaadetes tehtud pole. "Kasvatame natukene seda seltskonda, kes seda saadet teeb ja natukene seome neid inimesi omavahel teise stiili kaudu. Meil on viis saatejuhti, kellest kolm on televaatajatele ja raadiokuulajatele tuttavad näod ja kaks täitsa uut saatejuhti," selgitas Vaino.

Vaatajatele on ilmselt tuttavamad Katrin Viirpalu, Piret Järvis ja Reimo Sildvee, uute nägudena on kaasatud Heli Luik ja Martin Veisman. "Vaataja jaoks paistab rohkem välja see, aga tegelikult me oleme muutnud seda loogikat, kuidas seda tööd tehakse, kuidas neid saateid ette valmistatakse, muutnud nende tükikeste, millest see saade koosneb, ülesehitust," kirjeldas Vaino, millise hooga uus "Terevisioon" tuleb.

Üheks suureks erinevuseks ongi see, et kahe saatejuhi asemel antakse televaatajatele viis. "Kombinatsioonid muutuvad ajas ja ei teki püsikombinatsioone, seda me püüame vältida. Mida paremini saatejuhid omavahel läbi saavad ja kahekesi seda eetrit täita suudavad, seda parem. See annab meile võib-olla lõpuks mingid uued võimalused, milleni aeg näitab, kas me jõuame või mitte," kirjeldas Vaino.

Uuest stuudiost uue hooga

Sügishooaega ette valmistades on Vaino hinnangul peamine aur läinud just "Terevisioonile" ja "Ringvaatele", sest mõlemad saated alustavad sügise keskel uuest stuudiost. "Ka uus stuudio oma kogu uue korraldusega peaks andma miski sellise, mis juba kaheksandat-üheksandat hooaega alustava "Ringvaate" hingamise teiseks teeb, samamoodi "Terevisiooni" puhul," arvas Vaino.

Ta selgitas, et uude stuudiosse kolitakse umbes oktoobrist. "Stuudio ehitamist peab alustama hetkest, kui seda saab teha. On valida, kas sa lõpetad hooaja lõpus varem ära ja lähed pahtlilabidaga sinna stuudiosse mässama või teed seda niipidi nagu me otsustasime, et hooaja algusest veel vanas kujunduses," põhjendas Vaino, miks saated juba septembrist uues stuudios pole.

Sügisel lükatakse taas käima ka Eesti Laul, mis alustab kümnendat hooaega ja toob kaasa vormilisi uuendusi. "Nipet -näpet seal üllatavat ja toredat saabub," lubas Vaino.