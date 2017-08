ETV populaarne hankesari üllatab kahe erineva lõpuga

ERR-i hankeprogrammi ostja Tiina Annus selgitas ERR Menule, et "Koduigatsus" oli esialgu planeeritud jooksma vähemalt kolm hooaega ja kui teise hooaja keskel tuli ootamatu otsus sari lõpetada, oli viimane osa juba valmis toodetud.

Selleks, et vaatajate jaoks sündmustik kokku võtta, tehti see kiiresti ümber ja algselt planeeritud põnevate arengutega versioon ei jõudnudki eetrisse. "Koduigatsuse" suur vaatajaskond korraldas aga kodumaal sarja toetuseks jõulise kampaania ning teine telekanal oli nõus näitamist jätkama. Nii jõudis teise hooaja viimane osa esialgsel kujul üle aasta hiljem ka televaatajate ette.

"ETV vaatajad näevad kolmapäeval teise hooaja viimast osa just nii, nagu see sarja tootjatel algselt mõeldud oli, ja uus, kolmas hooaeg jõuab ETV ekraanile juba laupäeval," lubas Annus.

Kahe erineva lõpu peamine erinevus on viimased kümme minutit, kus algupärases versioonis leiavad aset dramaatilised sündmused, mis jätkuvad ka kolmanda hooaja avaosas.

"Meie ostsime sarja sedavõrd vara, et isegi selle lõpetamisest ei olnud veel juttu. Info nii sarja lõpetamise kui hiljem ka jätkamise kohta jõudis meieni, ent levitaja ei märganud mainida, et teise hooaja viimasest osast on tehtud kaks versiooni. Kui "Koduigatsuse" esimene näitamine ETV-s lõppes, sain paarilt sarja fännilt üllatava küsimuse, et kas kunagi näeb ka viimase osa teist versiooni. Kuna kolmanda hooaja avaosa sündmused on otseses seoses teise hooaja lõpuga, siis ETV vaatajatel on nüüd võimalus ära näha ka selle märksa värvikam variant," selgitas Annus.

ETV alustab sel laupäeval "Koduigatsuse" ("A Place To Call Home") kolmanda hooaja näitamist ja selle järel jõutakse kindlasti ära näidata ka neljas hooaeg. Sari on eetris nüüd uuel ajal - igal laupäeval kell 21.35.