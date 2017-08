Lehm Volga püstitas 87,1 kg piimaga uue päevalüpsi rekordi

Volga on 600 lehma seas Torma piimalauda au ja uhkus. Lisaks sellele, et Volga annab palju piima, on märkimisväärne ka tema piima rasvaprotsent - osaühingu juhataja Ahto Vili sõnul annab Volga pea 6-protsendilise rasvasisaldusega piima ehk sisuliselt koort, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Geneetika on üks väga tähtis komponent kõigi tähtsate komponentide seas. See tähendab seda, et ta on ikka tõeline pärl meil. See vanadaam näeb väga hea välja kõigi nende tugevate toodangute juures," rääkis Vili.

Tänaseks kolm vasikat ilmale toonud ja neljandat laktatsiooniperioodi piima andev Volga paistab küll teiste seast silma, kuid tegelikult on heas vormis ka teised Torma lauda lehmad. Mõni päev pärast Volga rekordit andis tema laudakaaslane Tralli 90,7 liitrit piima. See aga ei läinud arvesse, sest lüpsirekordeid arvestatakse vaid kontroll-lüpsi päevadel.

"See on nagu sportlaselgi. Trennis tekivad vahel tõelised maailmarekordid, aga need ei lähe kirja. Ainult võistlustel. Ja loomadel on ka kontroll-lüpsi päev see tõehetk, millal saad oma tulemuse kirja," selgitas Vili.

Ühe lehma keskmine päevalüps on umbes 30 kilogrammi piima. Vabariigi tipplehmade esikümnesse, kes on andnud päevas 70 ja rohkem kilogrammi piima, kuulub aga lausa viis Torma lehma.

"Eks me oleme ikka püüdnud nendest aabitsatõdedest kinni pidada. Loe ja pea sõrmega aabitsast järge ja katsu mitte eksida, nii lihtne ta ongi. Meil kahjuks ei ole kõik Volgad, aga me püüdleme sinna poole, et neid Volgasid ikka rohkem juurde tuleks," ütles Vili.