We Love the 90s korraldaja: eestlased tahavad näha ja kuulda retrostaare

Sel nädalavahetusel lõppenud We Love the 90s jätkub järgmisel suvel ning kinnitatud on esimesed järgmise aasta festivali välisartistid KLF feat. Wanda Dee, S Club, Londonbeat, Twenty 4 Seven ja 2 Brothers on the 4th Floor.

"Ürituse jätkuv tõusulaine näitab: eestlased tahavad näha ja kuulda retrostaare," kinnitas ürituse pressiesindaja Reno Hekkonens ERR Menule.

Tänavu kolmandat korda toimunud festival tõi kolme päeva jooksul publiku ette terve rea kodu- ja välismaiseid retrostaare. Hekkonens tõdes, et publikut tundub kontsertidele jaguvat. "Proovime iga aasta teha põhjaliku analüüsi, mis töötab ning sel aastal nägime, et iga asi oli omal õigel kohal. Ainuke, mis on ettearvamatu, on ilm, aga sel aastal ei morjendanud inimesi seegi, et üks päev sadas," tõdes Hekkonens.

Ta lisas, et esinejate lineup on korraldajatele suur väljaminek, kuid seni on suudetud omadega toime tulla. "Nii suurte festivalide puhul tähendab isegi ühel aastal valearvestuse tegemist ürituse jätkusuutlikkuse lõppu. Siiamaani oleme kalkuleerinud õigesti," rääkis Hekkonens.

Tänavu külastas Hekkonensi hinnangul festivali iga päev tuhandeid inimesi, kuid täpset numbrit ta öelda ei oska. "Teeme veel kokkuvõtteid ja ei julgeks numbritega spekuleerida," tõdes ta.

We Love the 90s 2018

Järgmise aasta festivali üks suurnimesid on KLF, 1990ndate alguse üks edukaimaid artiste maailmas ja elektroonilise tantsumuusika üks ikoonilisemaid bände. Kuigi bänd tegutses lühikese aja, on nende kullavaramu lood nagu "Justified and Ancient", "Last Train To Trancenter", "What Time Is Love?".

Popbänd S Club loodi Spice Girlside mänedžeri poolt ning tegutses edukalt 1990. lõpus ja 2000. esimesel poolel. Koosseisu kontol on üle kümne miljoni müüdud plaadi ja üks esimesi populaarseid teleseeriaale artisti elust.

Palju kordi Eestis esinenud Briti bänd Londonbeat on ka järgmine aasta oma positiivset energiat laval näitamas.

Hollandist pärit 2 Brothers on the 4th Floor on eelkõige tuntud oma loo "Dreams" tõttu, kuigi 1990ndatel välja lastud kahelt albumilt tõusis edetabelitesse ka teisi hitte mis kummitavad kõiki nostalgia fänne.

Twenty 4 Seven on Hollandi euro-popi bänd, mis saavutas suure edu 1990ndate alguses Madalmaades ja Suurbritannias. Praegusenigi on nende "Slave To The Music" edukas tantsulugu retroüritustel.

We Love the 90s 2018 toimub 23.-25. augustini Tallinna lauluväljakul.