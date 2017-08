Pranglile koliv pereisa: lapsepõlveunistus täitub nüüd teisel viisil

"Tundub selline meretagune saar ja kauge, aga samas nii lähedal. Kui palju eestlasi on Austraalias või Uus-Meremaal või Islandile läinud elama. Meie eelistame Eestimaad ja vahvat Prangli saart, mis on suuruselt 14. saar Eestimaal," põhjendas pereisa Gunnar Proover "Vikerhommikus", miks ta otsustas perega saarele elama minna.

Pranglisse kolival noorel perel on kolm poissi ja üks tüdruk, kolm last käivad koolis ja pere kolmas laps läheb kohe esimesse klassi. Gunnar Proover rääkis, et otsus arutati läbi terve perega ning Pranglile kolitakse Pärnust juba kolmapäeval. "Tundub, et kõigil on see mõte ja soov sinna minna. Käisime saart vaatamas, saareelanikud tutvusid meiega, tundub, et see on kahepoolne soov," oli Proover eesootava ees põnevil.

Mees tunnistas, et on juba lapsena unistanud saarele elama minekust. "Lapsepõlves tädipojaga, kes oli neli aastat vanem, kogu aeg rääkisime, et kui suureks saame, jääme poissmeesteks ja lähme üksikule saarele elama. Nüüd siis see lapsepõlveunistus täitub teisel viisil, on pere ja lähme üheskoos sinna saarele elama," naeris mees.

Saareelus on Prooveri hinnangul koos nii reaalsus kui ka muinasjutt. "See on ju tore, kui elu Eestimaal jääb alles ja saartel ka. Tänapäevased võimalused lubavad saartel täiesti elada," rääkis Proover, kes on suhelnud perega Ruhnu saarelt. "Kui oskad elada lihtsat elu, siis ma arvan, et saarel elamine on täiesti võimalik," arvas mees.

Pärnus elades on pere mereeluga harjunud, kuid uudne on olukord, et meri on ümberringi. Proover kinnitas, et äralõigatuse tunnet ta saarel ei pelga. "Saareühendus on täitsa olemas ja praamid sõidavad, kuigi sügisene graafik on hõredam, aga ma arvan, et see ei morjenda," ütles Proover.

Seni Pärnus reklaamibüroos töötanud Proover selgitas, et jätkab sama tööd saare peal. "Tänapäeval ei ole ju vahet, kui on kiire internetiühendus ja telefon, siis pole vahet, kas oled Pranglil või Pärnus, võid telefonikõne teha samamoodi," selgitas ta.

Juulis kuulutasid Viimsi vald ja Prangli saarevanem välja võimaluse tulla Prangli saarele elama noortel peredel, kellel on põhikooliealised lapsed. Vald pakkus omalt poolt peredele elamiseks värskelt renoveeritud õpilaskodu ning lastele kohad Prangli koolis. Prangli saarevanem Terje Lilleoks ütles, et huvi üleskutse vastu oli üllatavalt suur, kokku laekus 30 sooviavaldust.