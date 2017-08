Galerii ja videod: MTV jagas videoauhindu

Lamar viis koju kuus auhinda, nende hulgas aasta video tiitli "Humble" eest ning ta nimetati parimaks hip-hop artistiks. "Humble" pälvis ka parimate visuaalefektide ning režissööri auhinnad, vahendas BBC.

Ed Sheeran võttis vastu aasta artisti auhinna ning esines suurejoonelisel üritusel koos räppar Lil Uzi Vertiga.

Fännide kurvastuseks jättis auhinnagalale tulemata Taylor Swift, kes esitles üritusel oma uut muusikavideot "Look What You Made Me Do". Video jõudis tunniga pea poole miljoni inimeseni. Lauljatar võitis auhinna parima koostöö eest Zayn Maliku ning videoga "I Don't Wanna Live Forever".

Parimaks uueks artistiks nimetati Khalid. Parima popvideo auhinna noppis koosseis Fifth Harmony ja Gucci Mane video "Down" eest, mis ka laval ühiselt ette kanti.

Parima tantsu eest said auhinna Zedd ja Alessia Cara videoga "Stay". Cara astus auhinnagalal üles singliga "Scars To Your Beautiful".

Üle aastate astus MTV videoauhindade galal üles Miley Cyrus, kes kandis ette oma uue hiti "Younger Now".

Õhtut juhtis lauljatar Katy Perry, kes võttis ürituse kokku oma uue loo "Swish Swish" etteastega.

Täielikku võitjate nimekirja näeb SIIT.