Pärnu lasteaiad ootavad laste kasvatatud taimedest kõrvitsasaaki

Peenar on suur ja uhke ning praegu on veel viimane aeg sellele pilk heita, sest peatselt teevad öökülmad lilledega oma töö, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saak, mida loodetakse lasteaedadele jagada, on kõrvitsad. Osa neist on juba päris suured, teised aga ootavad suve jätkumist.

Mõte silla juurde peenar rajada tuli Pärnu Aiaklubil.

"Idee on just selles, et kõik need taimed on kasvatatud Pärnu lasteaedade laste poolt. Nemad kasvatavad ja tubli vabakooli õpilased aitavad need kõik mulda panna ja kogu suve hoolitsevad nende taimede eest. Igal aastal on erinev idee. Esimesed aastad olid ainult päevalilled, nüüd on lisandunud ka teisi lilli," selgitas Pärnu Aiaklubi liige Terje Prisk.

Lasteaedadele viitavad ka toolid, millele esialgu oli plaanis kõrvitsad asetada, aga taimed kasvasid väga suureks.