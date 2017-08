Tallinnas tuulutati rahvarõivaid

Tallinnas tuulutati pühapäeval rahvarõivaid ehk kõik rahvarõivaste huvilised võisid oma rõivakomplektidega minna Kadrioru parki, et spetsialistidelt nõu küsida. Endale rahvarõivaste tegemine on muutumas järjest populaarsemaks ja vastavad kursused saavad kiiresti täis.

Leesikate rahvatantsurühma rõivatuulutus näitas, et eestlased armastavad värve ja hoolimata riigi väiksusest olid ja on meie rahvarõivad vägagi erinevad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks rahvuslikele pidustustele on üks võimalus rahvarõivaste kandmiseks mitmel pool Eestis peetavad rahvarõivaste tuulutuspäevad.

"Peamine eesmärk ongi see, et inimesed, kes on teinud endale rahvarõivad või kellele on pärandatatud rahvarõivaid, saaks lihtsalt ühel päeval neid kanda, et oleks üks mõnus ettevõtmine, selline päev, kus saab tunda rõõmu rahvarõivastest. Teine pool on see, et natuke nõu küsida," selgitas Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu juhatuse esimees Liina Veskimägi-Iliste.

Kui tahta olla võimalikult autentne, siis peaks kindlasti ka teadma, kuidas rahvarõivaid kanda ja sobitada. Selleks, et kallis vara ka ilusasti säiliks ning koid ei pureks, on samuti omad nipid. Rahvarõivaste valmistamine oma kätega on järjest populaarsem.

"Suur rõõm on tõdeda, et väga pungil on rahvarõivaste valmistamise kursused, kus inimesed tulevad ja valmistavad ise algusest lõpuni - alates kangast, mõned lausa koovad oma seelikukangadki ise. On tõeliselt suur rõõm, et inimesed tahavad kanda rahvarõivaid ja tahavad selle ise ka valmistada ja mitte ainult endale, vaid ka oma lastele ja abikaasale," rääkis rahvusliku käsitöö meister Lembe Maria Sihvre.

Näiteks Kuusalust pärit Liis Burk kannab uhkusega peaaegu täiesti ise valmistatud kodukandi rahvarõivaid. "Need, mis mul seljas on, on meie rahvatantsurühma rõivad. Lastele olen ise teinud. Natuke on pärandit ka - pluus on tehtud vanast pluusist väiksemaks," kirjeldas ta.

Enne laulu- ja tantsupidusid on kästiöömeistritel käed-jalad tööd täis, sest tellimusi on palju. Meistrite sõnul on hea meel näha, et kui vanasti olid populaarsed vaid mõne kindla kihelkonna komplektid, siis nüüd tellivad tantsurühmad ja laulukoorid just oma piirkonna rõivaid.