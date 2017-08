ETV2 laseb Ene Üleoja juubeli puhul kõlada koorilaulul

Üks koorilaul: Naera!

19:30

Lembit Veevo ja Viivi Luige laulu "Naera!" esitab Euroopa Kultuuripealinna Segakoor, teksti räägib koorijuht Ene Üleoja.

Tähelaev: Ene Üleoja

19:35

Tähelaeva pardal on Ene Üleoja, kes õppis koorijuhiks, õpetas koolilastele jo-le-mid, juhendas muusikaõpetajaid ja dirigente, laulis ise kooris ning kirjutas laule. Väärikas dirigent ja värvikas daam on stuudios Margus Saare külaliseks. Režissöör Kalev Lepik, toimetaja Krista Taim, produtsent Kaia Häelme.

Üks koorilaul: Vitsalaul ja Valulaul

20:50

Olav Ehala ja Juhan Viidingu "Vitsalaulu" ning "Valulaulu" esitab Tütarlastekoor Ellerhein, jutustab Olav Ehala.

Minu laulu- ja tantsupidu

20:55

Milline oli selleaastane XII noorte laulu- ja tantsupidu “Mina jään” peo tegelike kangelaste, osavõtjate, silme läbi? Režissöör ja operaator Madis Reimund, tegevprodutsent Kadi Katarina Priske.

Üks koorilaul: Puudutus

21:35

Tõnu Kõrvitsa ja Kristiina Ehini laulu "Puudutus" esitab Eesti Rahvusringhäälingu Segakoor, laulust räägib koorijuht Hirvo Surva.

Koori-Eurovisioon 2017

21:45

Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) poolt ellu kutsutud uus telekonkurss, Eurovisiooni lauluvõistlus kooridele ("Eurovision Choir of the Year") toimus 22. juulil Riia Arenal. Kooriliikumise kasvav populaarsus maailmas on tõendiks, et muusika keel on universaalne ja et kooris laulmine on sotsiaalne ning emotsionaalselt rikastav ühistegevus.

Võistlusel osalesid koorid üheksast riigist, nende hulgas Eestit esindav ETV tütarlastekoor Aarne Saluveeri juhatusel. Parima koori valis muusika-ekspertide žürii, kuhu kuulusid teiste seas Briti helilooja John Rutter ja maailmakuulus Läti metsosopran Elīna Garanča.

Muusikaõhtut juhtisid Grammyga pärjatud helilooja-dirigent Eric Whitacre ja Läti televisiooni saatejuht Eva Ikstena. Režissöör Peter Maniura (BBC). Kuidas meie kooril Riias läks ja kuidas kõlas nende poolt esitatud võistluskava "Absolute Tormis"?

Üks koorilaul: Rahu

23:30

Rein Rannapi ja Urmas Alenderi laulu "Rahu" esitab Rahvusooper Estonia Meeshääled, jutustab laulja Maarja-Liis Ilus.

Üks koorilaul: Muusika

23:35

Pärt Uusbergi ja Juhan Liivi laulu "Muusika" esitab kammerkoor "Head Ööd, Vend", jutustab helilooja Pärt Uusberg.

Eesti lood: Sisekõla

23:40

Noorele heliloojale Pärt Uusbergile oli 2014. aasta eriline: viimased proovid ja kontsert Eesti Muusikaakadeemia lõputööga, autoriõhtu "Õhtu ilu", ning tema teose "Muusika" laulupeol ettekandmine. Film jälgib, mis toimub autoriga sellel pöördelisel ajal, kui tema sisehelid väljuvad isiklikust ruumist välisesse - kõigi ruumi. Tegu on sissepoole vaatava muusikalise rännakuga, mille käigus looja võitleb oma elukutse ilu ja valuga. Režissöör Madis Reimund.

Üks koorilaul: Unelus

00:10

Tauno Aintsi laulu "Unelus" esitab neidudekoor "Kammerhääled", jutustab Tauno Aints.