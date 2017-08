Galerii: We Love the 90s sai võimsa lõppakordi

26. augusti hilisõhtul lõppes Tallinna lauluväljakul retrofestival We Love the 90s, mis koondas juba kolmandat aastat lavale paarikümne aasta taguse popmuusika.

Viimasel festivalipäeval astusid lavale Alice Deejay, Jenny Berggren Ace of Base'ist, Snap!, Code One, Nancy, Mr Happyman, Cool D & Kozy Must Q eriprogrammiga, Estin, Astra ja DJ Allan Roosileht.

Korraldajad on kinnitanud, et retrofestival We Love the 90s toimub ka 2018. aastal.