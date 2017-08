Erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupeol osales üle 800 laulja ja tantsija

Kuigi rongkäigu ajal sadas ladinal vihma ja ka avatseremoonia möödus lausvihmas, tuli päike tantsuetenduse ajaks välja. Tantsupõrandal paistsid eriliselt silma Tori Kodu noorhärrad Ivo ja Marko ning nende krapsakas juhendaja Dagmar, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meid on siin 19 inimest - 17 on meie kodu kliendid ja kaks juhendajat. Kõik panime tantsima. Kõiki päris esinema ei julgenud panna, aga kaasa võtsime küll," rääkis Tori Kodu tegevusjuhendaja Dagmar Mihkelstein.

Erivajadusega inimeste laulupeo ajaloos esmakordselt olid kohal ka eesti viipekeele tõlgid, kes nagu lauljad ja tantsijadki, pidid peoks põhjalikult valmistuma.

"Meil on kindlasti vaja saada kõik laulutekstid, kuulata läbi laulu fonogrammid, et teada täpselt, mis ja kuidas on tulemas, et anda edasi kõike seda meloodiat, kõike seda emotsiooni," selgitas viipekeele tõlk Raili Loit.

"Kuna tants on iseenesest visuaalne, siis tantsu kui sellist tõlkida pole vaja. Küll aga taustamuusikat ja kui tantsu taustaks on laul, siis seda laulu, mis on tantsu taustaks," lisas ta.

Peakorraldaja, Karula Kodu juhataja Kristel Jaago sõnul on erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupeol oma sõnum.

"Pidu on alati vaja ja eriti meie inimestele, erivajadusega inimestele. See on meie, nende oma pidu. Ja me tahame tegelikult viia avalikkusele ka sõnumit, et ei ole mingeid piire, ei ole tarvis eelarvamusi, pidutseme koos, oleme koos, me oleme kõik ühed inimesed," ütles Jaago.