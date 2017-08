Mairold Vaik: muinastulede ööl võiksid lõkked süttida kõikjal ümber Läänemere

Sel aastal tähistatakse muinastulede ööd 26. augustil, mil kõikjal rannikualadel süüdatakse hulgaliselt lõkkeid, et vaadata tagasi suvele ning meenutada, et eestlased on mererahvas. "Vikerhommikus" rääkis üritusest lähemale eestvedaja Mairold Vaik.

Muinastulede öö eestvedaja Mairold Vaik sõnas, et kuigi ilmateade lubab mõnel pool Eestis õhtuks vihma ning mitmel pool tugevat tuult, siis nemad tellisid ilmataadilt siiski hea ilma ning loodavad kogu südamest, et nii ka läheb. "Muinastulede öö on selline õhtu, kui inimesed saavad kõik koos mere äärde tulla ning igaüks mõtleb ise välja, milline see üritus täpselt võiks olla."

"Kui me muinastulede ööga alustasime, siis meie idee oli, et lõkked süttiksid ühel õhtul kõikjal ümber Läänemere ning igas kohas, kus vähegi mereäärde võimalik pääseda on, näeksid korraga ka kahte teist lõket," ütles Vaik ja kinnitas, et samuti meenutavad nad selle üritusega muinasaegseid lõkkeid. "Siis oli lõketel praktiline eesmärk, nendega edastati rahuteateid kaugematesse kohtadesse või näidati tuld meremeestele, kes kodusadamasse tahtsid sõita."

"Ühe korra ma olen muinastulede ööl olnud Panga pangal ning Hiiumaa lõkked olid sealt isegi näha, sest nii hea ilm oli," selgitas ta ja lisas, et Laulasmaa kandis on viimastel aastatel olnud nii tihedalt lõkkeid, et läheb juba kitsaks. "Sama asi on olnud Juminda poolsaare kandis, kus lihtsalt lõkked ei mahu ära."

Praeguseks hetkeks on Mairold Vaigu sõnul tulnud 250 lõkketeadet, kuid ta arvab, et paljud ei anna ka lihtsalt enda lõketest teada. "Ma eeldan, et viimastel aastatel on Eestis läinud sel õhtul mere äärde 50 000 inimest, lisaks veel lätlased, soomlased ja rootslased."