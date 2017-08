Piret Järvis-Milder: olen juba mitu aastat unistanud igapäevase saate juhtimisest

"Sellel olid aga valusad tagajärjed, sest ma olin pidevalt väsinud, tervis halvenes ja mu eelmine suhe sai ületöötamise tõttu kannatada," sõnas Järvis-Milder Õhtulehele ja kinnitas, et ta on sellest perioodist teinud omad järeldused ning enam ei võta ta iga tööpakkumist vastu. "Sestap pole minu jaoks probleem töömõtteid kõrvale heita ja kui on aeg perele, siis ma oma meili ei lappa ega vasta telefonile."

"Ma olen juba mitu head aastat salamisi unistanud igapäevase saate juhtimises, mistõttu olen ma ennekõike lihtsalt õnnelik, et lõpuks see unistus reaalsuseks saab," tõdes ta ja lisas, et praegu on tal veel raske täpselt ette kujutada, milliseks uus töö tema elu kujundab.