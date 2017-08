Galerii: We Love The 90s teine päev tõi vihmale vaatamata publiku kohale

Retrofestival We Love the 90s on Tallinna lauluväljakul täies hoos ning kuigi teist päeva varjutasid vihmapilved, tuli üritusele kohale siiski suur hulk rahvast.

Reedel astusid publiku ette Captain Hollywood Project, 2Unlimited, Maxx, Kate Ryan ja Alphaville. Hiljem jätkus õhtu klubis Prive koos Caateri ja DJ Teetsoviga.

Festival kulmineerub 26. augustil, kui Tallinna lauluväljakul astuvad publiku ette Alice Deejay, Snap, Corona, Ace of Base ja Sylver.

We Love the 90s on juba kolmandat korda toimuv retrofestival, mis on mõne aastaga toonud Eestisse läbilõike aastakümnetete tagusest popmuusikast. Teiste seas on Eestisse jõudnud juba Bad Boys Blue, Coolio, Mr. President, Scooter, Vengaboys, Dr. Alban jpt.